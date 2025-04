Teatr MY wyrusza w kolejną trasę ze spektaklem Marcina Szczygielskiego w reżyserii Olafa Lubaszenko pt.: "Kochanie na kredyt". Internet, zakupy, telewizja, seks, przyjemności, higiena, jedzenie, popularność – przedawkowanie uzależnień od tych czynników wpędza nas w kłopoty nie mniejsze, niż nadmiar alkoholu. Jak potoczą się losy bohaterów spektaklu?

"Kochanie na kredyt" - o spektaklu

„Kochanie na kredyt” to komedia z elementami farsy – wypukłe zwierciadło, którego zniekształcenie komicznie wyolbrzymia szczegóły rzeczywistości. Każde powiększenie ma jednak to do siebie, że daje widzowi szansę dostrzeżenia pozornie nieistotnych detali determinujących nasze życie, a z tego spostrzeżenia płynie konkretna nauka – w dzisiejszym świecie niezwyle łatwo jest pomylić pragnienie z nałogiem.

Gwiazdorska obsada: Filip Bobek , Agnieszka Sienkiewicz, Tamara Arciuch , Piotr Zelt i Bartek Kasprzykowski, doskonały tekst poruszający nie tylko sprawy kredytów ale także bycia i życia w show-biznesie, wspaniale kostiumy, muzyka i scenografia powodują wszędzie burze oklasków i owacji na stojąco. Wspaniale przyjęty spektakl m.in. w Londynie, w Krakowie , Kielcach, Chrzanowie zagości w kolejnych miastach. Natomiast czwartego lipca 2014 roku "Kochanie na kredyt" obejrzeć będzie można podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

"Kochanie na kredyt" - terminy spektakli

04 kwietnia – OTRĘBUSY K.WARSZAWY – sala MATECZNIK MAZOWSZE,

06 kwietnia Filharmonia Podkarpacka RZESZÓW,

07 kwietnia Teatr Muzyczny godz. 18 i 21 - POZNAŃ

14 kwietnia – Teatr Mały TYCHY

03 maja – Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

09 maja –Bielskie Centrum Kultury , BIELSKO-BIAŁA

16 maja – MOK SKIERNIEWICE

17 maja – Teatr Dramatyczny PŁOCK

