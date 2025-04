Już 6 maja największe polskie przeboje po raz pierwszy na ekranach kin: Film #WSZYSTKOGRA to prawdziwy zastrzyk optymizmu na wiosnę!

W nowym brzmieniu usłyszysz największe hity gigantów polskiej sceny muzycznej i kultowe teksty m.in. Agnieszki Osieckiej, Kory Jackowskiej, Jonasza Kofty, Marka Grechuty, Zbigniewa Hołdysa, Andrzeja Mogielnickiego i Tomasza Lipińskiego. A co sami aktorzy mają do powiedzenia o tym doświadczeniu?

Roma jest osobą troszkę taką jak ja, czyli wiekowo taką jak ja. Myślę jednak, że ma smutniejsze życie. Aż tu nagle spotyka na swojej drodze człowieka zupełnie innego, na którego normalnie nie zwróciłaby uwagi. Ma ogromny dystans jako człowiek do takich gwiazd, celebrytów, do ludzi, którzy zarabiają mnóstwo kasy i są tak naprawdę w jej poczuciu wydmuszkami. Ale spotyka tego człowieka...

Sebastian Fabijański gra Staszka Boruckiego, piłkarza reprezentacji Polski.

Gdybym miał go porównać do piłkarza żyjącego w naszej rzeczywistości, to jest to w skali popularności, Robert Lewandowski. Lider reprezentacji Polski i tak dalej. Tyle że ta piłka nożna w którymś momencie życia przestaje mieć takie znaczenie, jakie miała wcześniej. Ich uczucie rodzi się powoli i na pewno nie można powiedzieć, że to relacja sztampowa.