21 dniowe wyzwanie #KENWOODCHALLENGE opracowane przez znaną trenerkę Kasię Wolską we współpracy z firmą Kenwood. 11 kwietnia spotkaliśmy w studiu Smolna8, aby poznać szczegóły akcji. Pomysł jest ciekawy, a z jego realizacją nie będą miały problemu nawet początkujące osoby.

Akcja wykorzystuje media społecznościowe, aby aktywować, ruszyć z kanapy, zachęcić do zmiany nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej. Nie obawiaj się jednak, to nic trudnego. Nikt nie proponuje skomplikowanego planu żywieniowego i treningowego.

Fot. materiały prasowe Kenwood

Na czym polega #KENWOODCHALLENGE?



Na stronie internetowej www.kenwoodchallenge.com od 18 kwietnia można dołączyć do wyzwania. Przez 21 dni uczestnicy codziennie będą otrzymywać zadanie do wykonania. Instrukcje, filmy, przepisy przekazywane będą przy pomocy komunikatora Messenger. Akcja potrwa do 30 czerwca.

Autorzy programu zachęcają do metody małych kroków, mikro-zmian, które dają duży efekt – efekt w postaci lepszej kondycji, zdrowego serca i piękniejszej cery. Celem jest zaszczepienie drobnych nawyków, które niezauważalnie staną się rutyną.

Akcja uwzględnia trzy ważne obszary związane ze zdrowiem człowieka: zdrowe żywienie, aktywność fizyczną i relaks. Do tego niezbędna jest „szczypta” wiedzy merytorycznej.

W trakcie spotkania na konferencji prasowej Marta Kaim trenerka rozwoju osobistego podkreślała także, że, aby rozpocząć proces zmiany niezbędne jest znalezienie silnej motywacji wewnętrznej (np. dłuższe życie), która zadziała przy wsparciu zewnętrznym (zadania #KENWOODCHALLENGE).

Kasia Wolska tak mówi o akcji:

Pokonywanie własnych granic daje ogromną satysfakcję. W #KENWOODCHALLENGE dzielę się swoją determinacją i energią z innymi, motywując ich tym samym do zmian i pokazując, że zdrowy tryb życia i sport mogą stać się ich nową, lepszą codziennością.

Spotkanie umilały świeżo-wyciskane soki i przepisy na dania z wyzwania. Jednym z nich postanowiliśmy się z wami podzielić.

Sok alkalizujący

Składniki:

4 jabłka

1 grejpfrut

1 cytryna

pół ananasa

2 garście jarmużu

Wykonanie:

Składniki wyciskamy w wyciskarce wolnoobrotowej Kenwood. Całość dokładnie mieszamy przed podaniem.

Fot. materiały prasowe Kenwood