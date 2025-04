Od początku października w polskich miastach oglądać można kampanię, w której znane osoby, w tym m.in. aktorki Małgorzata Socha, Katarzyna Zielińska przyznają się do „głodu” sceny, podróżowania, zwycięstw i wolności. Ich billboardy zawisły w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Trójmieście i na Śląsku.

Reklama

7 znanych mówi o swoim „głodzie”

Kampania, w której znane postaci przyznają się, że odczuwają głód, na razie jest tajemnicza i nie zdradza swojego celu. Jej rozwinięcie i wytłumaczenie poznamy pod koniec października.

acz także

Na billboardach znani artyści, sportowcy i przedstawiciele świata nauki otwarcie przyznają, że są głodni. Mimo tego, że wiele już osiągnęli w swoim życiu, nie chcą osiąść na laurach - nadal mają ogromny apetyt wiedzy, sukcesów czy nowych doświadczeń i doznań.

Wystartowała kampania edukacyjna GADKI przeciw wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Zobacz pierwszy z pięciu filmów promujących tę kampanię.

#Głodna? #Głodny?

Aktorka Małgorzata Socha pragnie sceny, zaś jej koleżanka po fachu i także świeżo upieczona po raz drugi mama Katarzyna Zielińska chce podróżować.

Piłkarz i obrońca polskie reprezentacji w piłce nożnej Michał Pazdan przyznaje się, że wciąż jest głodny zwycięstw.

Satyryk Mikołaj Cieślak, współtwórca Kabaretu Moralnego Niepokoju mówi o tym, że nadal jest głodny uśmiechów.

Tancerz i prezenter Michał Piróg przyznaje się do głodu wolności.

Popularyzator astronomii Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik nadal mocno chce poznawać gwiazdy na niebie.

Tancerka Ewa Szabatin zaś wciąż jest głodna … tańca.

A ty czego jesteś głodna?

Znane osoby, przyznające się do swojego abstrakcyjnego głodu, będzie można także zobaczyć na nośnikach LCD w wagonach metra. Co więcej, większość gwiazd zachęca swoich znajomych i fanów do dzielenia się podobnymi spostrzeżeniami na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Chcą w ten sposób stworzyć na Instagramie łańcuszek osób, niebojących się publicznie mówić o swoim „głodzie”, czyli naturalnych dla danej osoby pragnieniach.

Jak myślicie, dlaczego znane osoby zdecydowały się opowiedzieć o swoich pragnieniach? Jaki jest cel kampanii? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach.

Reklama

Zobacz także:

Polski Czerwony Krzyż opowiada o kampanii dotyczącej niedożywienia