Głód zwycięstw, sceny, a może wolności? W ostatnich dniach przedstawiciele świata sztuki, sportu i nauki opowiadali o swoich potrzebach użytkownikom mediów społecznościowych oraz mieszkańcom największych polskich miast. Do zwierzeń nakłonili także internautów, którzy rewanżowali się, ujawniając, co zaspokoi ich intelektualny apetyt. Wczoraj – 16 października – dowiedzieliśmy się w końcu, kogo postanowiły wesprzeć polskie gwiazdy. Na bilbordach ich wizerunki zastąpiła dziewczynka, która w imieniu ponad 1 000 000 polskich dzieci w wieku 0-17 lat dotkniętych ubóstwem przypomina, że można być głodnym po prostu, ale też głodnym godnego życia.

Polski Czerwony Krzyż chce zaangażować Polaków



Podczas konferencji prasowej Polskiego Czerwonego Krzyża, zdradzono kulisy oraz cel tegorocznej edycji kampanii „Godne dzieciństwo”. Okazuje się, że w centrum są tu nie tyle gwiazdy, choć i znanych nazwisk nie zabrakło na spotkaniu z dziennikarzami, co dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych ubóstwem. To one najczęściej borykają się z konsekwencjami niedożywienia lub złego odżywiania. Nieszablonowa inicjatywa ma przypomnieć o problemie, a w rezultacie zachęcić wszystkich do wsparcia działań na rzecz walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i biedą pokoleniową.

- Skrajne ubóstwo nie zawsze oznacza głód. Dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z niedostatkiem, najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy. PCK od lat odpowiada na ich rzeczywiste potrzeby, które badają nasze oddziały w całej Polsce. Czasem wystarczy mały gest czy niewielka pomoc, aby stworzyć dzieciom godne warunki do życia. W tej kampanii apelujemy do wszystkich o głód pomagania i zachęcamy do wsparcia naszej akcji – powiedziała Małgorzata Szukała z Polskiego Czerwonego Krzyża

Rodziny wielodzietne w najtrudniejszej sytuacji



Choć w 2017 roku w Polsce zgodnie z danymi GUS sytuacja wszystkich gospodarstw domowych się poprawiła, nadal wiele rodzin posiadających troje lub więcej dzieci ma trudności z zaspokojeniem potrzeb materialnych. Do zmniejszenia skali zjawiska ubóstwa skrajnego i relatywnego przyczyniły się w zeszłym roku m.in. wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Pomimo pozytywnych procesów, negatywne konsekwencje związane z niedostatkiem wciąż wpływają na codzienność ponad miliona polskich dzieci.

Podczas wydarzenia społeczne tło problemu przybliżył prof. Arkadiusz Karwacki. O psychologicznym aspekcie zjawiska opowiedziała z kolei dr Dorota Maciejec.

- Doświadczanie głodu ma destrukcyjny wpływ na rozwój dziecka. Nie tylko w obszarze psychofizycznym, lecz także w obszarze społecznym i emocjonalnym. Słabsza zdolność koncentracji uwagi, obniżenie wyników w nauce czy pogorszenie sprawności fizycznej to zaledwie część trudności. Dzieci mierzą się również z odrzuceniem przez rówieśników, obniżeniem motywacji do działania, wycofaniem z kontaktów społecznych, poczuciem wstydu czy depresją. Należy podkreślić, że z konsekwencjami niedożywienia młode osoby mogą borykać się przez całe życie, m.in. podtrzymując spiralę biedy pokoleniowej. Jednocząc siły, wspólnie możemy wesprzeć dzieci i zapewnić im godny start w dorosłość ­ - powiedziała dr Dorota Maciejec, psycholog

W ramach konferencji odbyły się ponadto warsztaty gotowania, które poprowadził Grzegorz Łapanowski, pokazując, że pełnowartościowe posiłki nie muszą być drogie.

Każdy może pomóc!



Osoby zainteresowane wsparciem kampanii mogą zrobić to przez internet na stronie www.pck.pl. Wystarczy przekazać dowolną kwotę. Już 25 zł pozwoli na dofinansowanie pięciu obiadów dla dziecka w szkole przez tydzień, 50 zł umożliwi z kolei zakup pomocy edukacyjnych, natomiast 100 zł to równowartość paczki świątecznej dla całej rodziny.

