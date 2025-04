Pierwsze spotkanie z cyklu „MasterClass. Sztuka konwersacji” odbyło się 1 lutego 2018 roku. Prowadzącą była Małgorzata Domagalik. Przeprowadzała spotkania z osobowościami ze świata kultury, sztuki i biznesu. Gośćmi byli: Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Dominika Kulczyk, Roman Polański, Jerzy Stuhr i Jerzego Bralczyk.

Od sierpnia do projektu w roli prowadzącego dołączy Mariusz Szczygieł – reporter i pisarz. Już 7 sierpnia jego pierwszym gościem będzie Krystyna Janda, aktorka i reżyserka, dyrektor artystyczna teatru Polonia.