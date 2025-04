W czwartek 1 lutego na 50. piętrze apartamentowca Złota 44, odbyło się pierwsze spotkanie z nowego cyklu „MasterClass - sztuka konwersacji”, gościem Małgorzaty Domagalik był najwybitniejszy polski aktor, reżyser teatralny i filmowy oraz pedagog - Andrzej Seweryn.

Podczas osobistego i kameralnego spotkania przy jednym stole usiedli ci, którzy celebrują chwile i dla których niewyreżyserowany spektakl twórczej rozmowy z drugim człowiekiem stanowi wartość samą w sobie. Koncepcja spotkań oparta jest na zawodowym doświadczeniu Małgorzaty Domagalik w przeprowadzeniu wywiadów psychologicznych z osobistościami świata kultury, biznesu i polityki.

Oprócz Mistrza przy stole tego wieczoru zasiada tylko 30 osób co zapewnia intymny charakter całego spotkania.

Podczas pierwszego MasterClass rozmawiano m.in. o inspirujących zdarzeniach i przełomowych decyzjach w życiu Andrzeja Seweryna. O jego twórczej postawie i życiowych przemyśleniach, o roli marzeń oraz filozofii codzienności. Mistrz opowiadał o zawodowym etosie, odnosił się do wspomnień, ważnych ludzi i życiowych momentów. Małgorzata Domagalik pytała i prowokowała gościa wieczoru do poruszenia tematów, o jakich dotąd publicznie nie rozmawiał.

„Mój pierwszy gość - Andrzej Seweryn - przeszedł samego siebie. Wzruszał, bawił, opowiadał o tym, jacy mistrzowie go ukształtowali, o życiu bez maski i przyjaciołach, którzy go otaczają. Fascynująco opowiadał o teatrze, kulisach zawodu oraz serdecznie dyskutował z uczestnikami kolacji. Sypał anegdotami jak z rękawa. Ogromnie nas to cieszy, że w jakimś sensie otworzyliśmy nowe perspektywy do rozmowy z drugim człowiekiem. Wspólnej wymiany myśli i emocji. Wierzymy w sens takich spotkań, które utwierdzają nas tylko w przekonaniu, że życie, to nie próba generalna i że trzeba korzystać z szansy szczerej rozmowy” – mówi Małgorzata Domagalik, moderatorka spotkania.

Takie spotkania zaplanowane są raz w miesiącu. Kolejna rozmowa z cyklu ma odbyć się w połowie marca 2018 roku. Gościem będzie Wojciech Pszoniak. Bilety można nabyć na hitsalonik.pl.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu: Nespresso, Albert Riele, Fuji Film, Remy Martin, Restauracja Plato, Archidzieło, Max Benjamin, Steinway&Sons, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena. Za materiały video i foto odpowiada I like photo. Partnerem produkcji była agencja Bloom box.

