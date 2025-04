Jesienna Akademia Mistrzów

1 października w Klubie Spadkobierców w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie w ramach jesiennej Akademii Mistrzów. Co wydarzyło się na elitarnym evencie? Musisz zobaczyć zdjęcia!

Akademia Mistrzów to dzielenie się doświadczeniem przez osoby, które odniosły sukces w życiu i w biznesie, inspirowanie do działania i rozwoju, przekazywanie pozytywnej energii, zarażanie pasją oraz dobre praktyki biznesowe. To spotkania z mistrzami, seminaria, warsztaty motywacyjne, pokazy mody prestiżowych marek.

Marki na jesiennej Akademii Mistrzów

Tym razem swoje kolekcje zaprezentowały marki: Pinko, zaps, Gattinoni, Clarks, Poupee Marilyn oraz marki z łódzkiego butiku Robe. Makijaże wykonała Isa Dora, fryzury - Dom Sztuki Jacek Olejniczak. Akademię uświetniła degustacja francuskich szampanów przygotowana przez Willan Champagnes. Za oprawę florystyczną odpowiadała firma BloomBox a za catering: Klub Spadkobierców, Tokyo Sushi Bar oraz Dybalski. Organizatorkami Akademii Mistrzów są: Barbara Wandachowicz-Kowalczyk, Lucyna Rawska oraz Agnieszka Zarembska.

Przejrzyj zdjęcia i przekonaj się, że warto wziąć udział w Akademii Mistrzów!

Na podstawie materiałów prasowych

