To nie są przypadkowe historyjki, tylko straszne filmowe ekranizacje opowieści opartych na faktach. Te horrory powstały w oparciu o prawdziwe historie ludzi z różnych zakątków świata, którzy znaleźli się w niewłaściwym czasie i miejscu o niewłaściwej porze...

Reklama

Chyba nic tak nie zatrzymuje nam na sekundę pulsu jak świadomość, że przerażająca historia z filmu wydarzyła się naprawdę. Ten dreszcz, który przebiega po plecach, te rozszerzone źrenice, zimne dłonie... Jesteśmy przerażeni już na samą myśl! A co jeśli przytrafiłoby się to nam? Są filmy, które powstały na bazie prawdziwych historii o ludziach z piekła rodem, morderstwach, duchach, egzorcyzmach... "Koszmar z ulicy Wiązów", "Egzorcyzmy Emily Rose", "Dziewczyna z sąsiedztwa" były oparte na faktach. Znacie te filmy?

1. „Koszmar z ulicy Wiązów”

Magazyn "New York Times" w 2012 roku opublikował listę 1000 najlepszych filmów wszech czasów, w których znalazł się także "Koszmar z ulicy Wiązów". Do klasyki kina zaliczana jest ona już od dawna. Pomysł na scenariusz o oszpeconym mordercy był zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami w południowo-wschodniej Azji.

Wśród osób, które wówczas umarły we śnie z nigdy niewyjaśnionych przyczyn, był syn fizyka, który zmarł w straszliwych męczarniach, opętany koszmarami. Podobno Wes Craven przeczytał kiedyś artykuł o tajemniczym zajściu, ale nie dowiemy się prawdopodobnie już nigdy, czy było to prawdą. Może to kolejne urban legend? Faktem jest, że niezależnie od autentyczności opowieści, reżyserowi udało się stworzyć jeden z najstraszniejszych horrorów w dziejach.

2. „Amityville”

Historia rodziny Lutz, która wprowadziła się do nowojorskiego domu, w którym kiedyś dokonano brutalnego morderstwa 6 osób, stała się inspiracją do 11 produkcji filmowych. Książka, pod tym samym tytułem, co oryginalna produkcja filmowa z roku 1979, w amerykańskich księgarniach znajduje się w dziale publikacji dokumentalnych, sam film posiłkował się tymi faktami aż w nadmiarze.

Dom przy Ocean Avenue 112 wciąż stanowi jedno z najbardziej intrygujących. Za czasu życia lokatorów, rodziny Lutz, którzy przetrwali w domu 28 dni, dom żył swoim życiem, rzekomo owładnięty przez demony. Drzwi i okna otwierały się same, ze ścian zaczęła spływać krew i sączyć się kleista, śmierdząca maź, na oknach stale przesiadywały roje much, wabione przykrym zapachem. Podobno domownikom zaczęły ukazywać się zakapturzone tajemnicze postaci, a najmłodsze dziecko, odgrywające w tej historii rolę medium, komunikowało się z demonami. Po czterech tygodniach rodzina uciekła z domu, powiadamiając media o swoim dramacie.

3. „Egzorcysta”

Opowieść o 12-letniej dziewczynce, którą z demonicznego opętania próbuje wyrwać matka i dwóch księży, oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 1949 roku, które dotyczyły chłopca i nie były w rzeczywistości tak drastyczne, jak zostały ukazane w filmie.

Niezwykła popularność produkcji zapoczątkowała trend kręcenia horrorów opartych na faktach. "Egzorcysta" zdobył 10 nominacji do Oscara w 1974 roku, w tym w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa dla Lindy Blair, która wtedy miała zaledwie 15 lat. Ludzie podczas projekcji mdleli i wpadali w histerię, dlatego niejednokrotnie w salach kinowych znajdowali się ratownicy medyczni. Po wielu niesamowitych zdarzeniach na planie filmowym w Nowym Jorku, w tym pożaru studia, który zmusił zespół do odbudowy wnętrza domów, Blatty i Fredkin regularnie prosili księdza o błogosławienie planu filmowego i całej załogi. Pod koniec produkcji filmu 9 osób z nią związanych zmarło, a Billy Graham, amerykański ewangelista i teolog, stwierdził, że szatan mieszka w rolkach filmu.

4. „Dziewczyna z sąsiedztwa”

Film ten oparty jest na faktach, które miały miejsce w 1965 roku i jest ekranizacją książki. Tragiczne zdarzenia miały miejsce USA. Ta zbrodnia wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Gertrude Baniszewski miesiącami znęcała się nad 16-letnią Sylvie i jej siostrą Jenny, ostatecznie doprowadzając do śmierci Sylvie.

Co noc Baniszewski i jej dzieci schodzili do piwnicy i poddawali nastolatkę okrutnym torturom – przypalali papierosami, poniżali i bili. Sylvie nie wytrzymała katuszy. Mordercy nawet nie zorientowali się, kiedy przestała oddychać. Sędzia prowadzący sprawę zabójstwa określił te makabryczne zdarzenia jako najprawdopodobniej najbardziej okrutną zbrodnię, jaka kiedykolwiek miała miejsce w stanie Indiana. Naturalnie film odbiega od faktów, ale jest bardzo wiernym odzwierciedleniem historii.

5. „Egzorcyzmy Emily Rose”

To jeden z najwierniej oddających autentyczne wydarzenia horrorów. Jego tytułowa bohaterka naprawdę nazywała się Anneliese Michel, była Niemką i zmarła w latach 70. XX wieku z odwodnienia i wycieńczenia organizmu. Tak zły stan jej zdrowia był efektem przeprowadzanych na niej wcześniej egzorcyzmów i leków – nastolatka została opętana przez złe moce. Wedle jej relacji podczas modlitw widziała diabelskie twarze.

Dziewczyna piła swój mocz, spożywała muchy i pająki, żuła węgiel, klęła w obecności księży, odgryzała głowy martwym ptakom oraz zdarzyło się jej szczekać i wyć jak pies przez dwa dni. Potrafiła godzinami skakać po ścianach, biegać po schodach... Szczególną agresję wywoływały dewocjonalia, nie mogła znieść ceremonii kościelnych. Tragiczna historia przyczyniła się do wprowadzenia przez kościół katolicki reform w od wieków niezmienianych zasadach przeprowadzania egzorcyzmów.

6. „Obecność”

Horror „Obecność” wszedł na ekrany kin w 2013 roku i był promowany jako produkcja oparta na aktach sprawy prowadzonej przez Ed and Lorraine Warren, śledczych zjawisk paranormalnych. Widzowie wątpili w prawdziwość przedstawionych w nim zdarzeń, rzekomo opierających się na faktach, które miały mieć miejsce na jednej z farm na Rhode Island w latach 70. ubiegłego wieku. Zdarzenia te były ponoć tak przerażające, że postanowiono ich nie ujawniać. Ed Warren zmarł zanim film został nakręcony, a jego żona nie skomentowała kinowej produkcji. Jeden z mieszkańców farmy przyznał, że film za wyjątkiem kilku szczegółów, w wierny sposób przedstawił mrożące krew w żyłach wydarzenia.

Reklama

Więcej polecanych filmów:

Kontrowersyjne i... zapadające w pamięć. Oto 9 najlepszych scen seksu w historii kina!

Uwaga! Nieprzeciętnie zmysłowe filmy, po których obejrzeniu będziesz mieć lepszy seks