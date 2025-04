Obejrzałaś kiedyś film, który wprawił cię w drżenie? Który w niezrozumiały sposób wywołał gęsią skórę, ale nie ze strachu, ale z napięcia i emocji? Niektóre pozostają „w głowie” na dłużej i tworzą unikalną atmosferę... Przedstawiamy redakcyjne zestawienie filmów, które uważamy za doskonałą grę wstępną, bo nastraja do wyjątkowych zbliżeń we dwoje.

Reklama

Nieoczywiste filmy, które budują zmysłową atmosferę

Nie tak dawno obejrzałam włoski film „Koneser”, który polecały mi dziewczyny z redakcji. Bez zbędnego spoilerowania muszę przyznać im rację - ten film nie może wyjść z głowy. Jest symboliczny, pięknie zrealizowany, buduje niepowtarzalny klimat. Dojrzały mężczyzna, koneser miłujący ponad wszystko sztukę, poznaje tajemniczą kobietę, która cierpi na agorafobię. 27-latka ukrywa się w jednym z pokoi willi, której meble ma spisać i zlicytować sam Oldman. Z marmurowej, zimnej postaci niczym rzeźby, bohater przeistacza się czułego, niestroniącego już od bliskości zakochanego mężczyznę.

Jest w tym filmie tajemnica, nastrój, przebiegła gra. Wszystko to niezwykle smacznie podane. Film malowniczy, wystudiowany. Niesamowity klimat. Film trzyma w napięciu od pierwszych chwil, aż do zakończenia. - recenzja z filmweb.pl

„Koneser” jest refleksyjny i wciągający niczym kino akcji. Każda scena jest precyzyjnie zagrana, a zaledwie ułamek filmu poświęcony został współżyciu. Krótka scena seksu to niczym wisienka na torcie zmagań o kobietę, którą główny bohater chce adorować, niczym dzieło sztuki. Wspaniała gra zmysłami rozbudzi w widzu niebywałe uczucia i pragnienia...

9 najlepszych scen seksu w historii kina

Jeśli nie subtelne aluzje wizualne są dla ciebie motorem napędowym bliskości, to możliwe, że rumieniec i dreszcz pojawi się w trakcie seansu „Pożegnania z Afryką” lub „Zapachu kobiety”. Ten pierwszy, to romans z doskonałą obsadą (Meryl Streep, Robert Redford), który ukazuje portret zamężnej kobiety, zakochanej w przypadkowo poznanym, przystojnym myśliwym. Łączy ich dzika namiętność (jak na Afrykę przystało...), ale też zmysłowa czułość i otwartość. To nie zauroczenie w wykonaniu nastolatków, tylko pasja dojrzałych ludzi z bagażem doświadczeń. Streep była uznawana za nieseksowną. By zdobyć rolę, przyszła na spotkanie z reżyserem ubrana w mocno wyciętą bluzkę i stanik push-up. Jedna ze scen filmu szczególnie zapada w pamięć - znajdziecie ją w galerii.

Oczywiste oczywistości, czyli filmy na wieczór w łóżku

Niecierpliwym i żądnym namiętnych scen polecamy „Oczy szeroko zamknięte” i polską produkcję „Sztuka kochania”. Film Stanleya Kubricka to z pewnością propozycja skierowana dla odważnych par, które nie krepują się i mają odwagę... otworzyć oczy. Reżyser przedstawił studium ludzkich, niepohamowanych popędów. Każdy, świadomie lub nie, skrywa fantazje seksualne. Kubrick sprawdza, jak daleko potrafimy się posunąć: skok w bok, przygodny seks, zdrada żony z jej przyjaciółka, zbiorowa orgia. Moralność to tylko wyświechtane pojęcie, ludźmi rządzą żądze.

Sceny w filmie zapadają w pamięć, szczególnie ostatnia, gdy grana przez Nicole Kidman, Alice Harford mówi:

Ja naprawdę cię kocham, i wiesz... musimy zrobić coś bardzo ważnego (...), pieprzyć się.

Kubrick nakręcił najdłuższą nieprzerwaną scenę filmową i znalazła się ona w Księdze Rekordów Guinessa. Zmarł cztery dni po oddaniu ostatecznej wersji do wytwórni.

Do odkrycia pozostało jeszcze cztery tytuły filmów rozpalających zmysły i stymulujących do zbliżeń. Jesteście ciekawe, które filmy oddziałują na widza tak silnie, że trudno oderwać myśli od seksualnych scen? Zerknijcie do galerii i opisów.

Reklama

6 pikantnych filmów do obejrzenia we dwoje