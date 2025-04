1. Artyści, TVP2

Telewizja Polska swój najlepszy serial od lat ukryła po godzinie 22 w piątkowy wieczór, kiedy potencjalni widzowie mają lepsze rzeczy do roboty niż oglądanie seriali. I jeśli spojrzeć na słupki oglądalności, to "Artyści" nie prezentują się w nich okazale. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce dawno nie powstał równie dobry serial, który śmiało mógłby konkurować z produkcjami zagranicznymi. Brzmi jak science-fiction, ale zacznijcie oglądać, a sami się przekonacie.

"Artyści" zadebiutowali jesienią i choć TVP wyemitowała już ostatni odcinek serialu, to nic straconego! W całości, za darmo, znajdziecie go na serwisie vod.tvp.pl, a ja obiecuję, że nie stracicie czasu na seans.

Bohaterem "Artystów" jest młody, zdolny, prowincjonalny reżyser teatralny Marcin Konieczny (Marcin Czarnik), który – jak mu się wydaje – otrzymuje szansę życia. Zostaje dyrektorem warszawskiego publicznego Teatru Popularnego i rusza z rodziną do stolicy, by tam siłą młodości pokazać całemu teatralnemu światu, do czego jest zdolny. Nie przypuszcza jednak, że na stołku dyrektora zderzy się z biurokracją, obciętymi budżetami, zbuntowanymi aktorami i politycznymi rozgrywkami, w których zostanie pionkiem. Nie podda się jednak, a my dostaniemy świetnie napisany serial przez dwójkę Monika Strzępka i Paweł Demirski, laureatów teatralnych Paszportów Polityki, którzy o kulisach funkcjonowania teatru wiedzą wszystko.

W rolach głównych wystąpili mało znani aktorzy (plus Tomasz Karolak, który gra wszędzie), ale to również trzeba uznać za plus, bo nie wiem jak wy, ale ja niektórymi twarzami jestem już zmęczony. Serial "Artyści" ma szybkie tempo, znane z zagranicznych seriali rozwiązania (podsumowania wydarzeń w serialu w rytm znanej piosenki) i zabawne dialogi pełne świetnych bon motów. No i świetnych aktorów w rolach trzecioplanowych: m.in. Jerzy Trela, Ewa Dałkowska czy Andrzej Seweryn.

2. Belfer, Canal+

Jeśli mogę być szczery, to kusiło mnie, by umieścić "Belfra" w kitach. No nie przypadł mi do gustu. Byłoby to jednak dla tego serialu niesprawiedliwe, bo "jak na polską produkcję" jest serialem niezłym, który z pewnością nie jest porażką reżysera Łukasza Palkowskiego, twórcy filmu "Bogowie". A jednak nie zauważam w nim tej zapowiadanej szumnie nowej jakości i w zderzeniu z "Artystami", "Belfer" przegrywa raczej z kretesem. No, ale skoro wszyscy moi znajomi zastanawiają się, kto jest mordercą, to znaczy, że nie można mówić o kicie. Zatem: hit.

W niewielkim mazurskim mieście znalezione zostaje ciało młodej dziewczyny. To wzorowa uczennica, która miała właśnie rozpoczynać kolejny rok szkolny. Policja natychmiast rozpoczyna śledztwo, ale że czyni to dość nieporadnie (choć z rozmachem), nie zaszkodziłoby jej jakoś pomóc. Z tą pomocą przybywa odsiecz z Warszawy w postaci nauczyciela na zastępstwie (Maciej Stuhr). Nie wiedzieć czemu, ale nasz tytułowy belfer jest bardziej zainteresowany sprawą dziewczyny niż uczeniem. Czyżby był w jakiś sposób związany z ofiarą?

"Belfer" to kryminalny serial, w którym pobrzmiewają echa takich seriali jak "Dochodzenie", "Miasteczko Twin Peaks" czy "Broadchurch". I jak to w takich serialach bywa, najważniejsza jest odpowiedź na pytanie o tożsamość mordercy. Każda z przewijających się postaci jest podejrzana, a w sieci od kilku tygodni widzowie zastanawiają, kto morduje: Simlat, Cielecka, Gonera, czy Pieczyński.

3. The Walking Dead, sezon 7, FOX

Kogo zabił Negan? Trochę się obraziliśmy na twórców serialu, że zostawili nas z tym pytaniem na długie miesiące, ale skoro czas oczekiwania na odpowiedź się skończył, to nie ma już co nosem kręcić. Siadamy przed telewizorem i trzymamy kciuki, żeby ofiarą baseballowego kija Negana nie został nasz ulubiony bohater.

Już od siedmiu sezonów bohaterowie "The Walking Dead" zmuszeni są do radzenia sobie w nieprzyjaznych okolicznościach postapokaliptycznego świata, opanowanego przez epidemię zombie. Jednak już dawno największymi przeciwnikami Ricka i spółki nie są obleśne zombiaki, a bardziej obleśni ludzie, którzy znają tylko jedno rozwiązanie problemów: użycie siły. Prawo dżungli, w którym miejsce mogą znaleźć tylko ci najsilniejsi i pozbawieni skrupułów sprawia, że główni bohaterowie serialu już kilka razy przekroczyli granice człowieczeństwa.

I kiedy wydawało się, że pokonali już wszystkich groźnych przeciwników panoszących się po okolicy, pojawił się Negan i jego ludzie... i wiele wskazuje na to, że nie skończy się na jednej ofierze kija Negana.

4. Westworld, HBO

"Westworld" to najnowsza produkcja HBO i co za tym idzie, trzeba mieć wykupiony specjalny pakiet w swojej kablówce, który umożliwi nam jego oglądanie (z drugiej strony "Gra o tron" też jest produkcją HBO, a przecież dobrze wiecie, co dzieje się w tym serialu, co nie?). Tak, pytanie jest podchwytliwe - aktualnie nic się nie dzieje, bo trwa przerwa między sezonami. A tę przerwę zapełnił właśnie "Westworld", który po pierwszym odcinku przez wielu został okrzyknięty serialem roku. Trudno się dziwić, jeśli w obsadzie ma się Anthony'ego Hopkinsa.

Nowy serial HBO oparty został na filmie z 1973 roku napisanym przez Michaela Crichtona (koleżka m.in. od "Parku Jurajskiego"), w którym główną rolę zagrał Yul Brynner. Nie ma co jednak porównywać do siebie obu produkcji, bo ważny jest tutaj tylko punkt wyjścia, a reszta już podąża swoimi ścieżkami. Serialowy "Westworld" to tematyczny park rozrywki położony nie wiadomo gdzie i kiedy, zapewniający swoim klientom rozrywkę na najwyższym poziomie. Chcesz się rozerwać – jedziesz do Westworldu ubrany w strój kowboja i uzbrojony w kolta. Czekają tam na ciebie piękne panie, którym zawsze się podobasz i krwiożerczy kowboje, których na pewno pokonasz, bo jeśli nie ty, to kto? Park tematyczny zamieszkały jest przez wysokiej jakości klony, których nie sposób odróżnić od ludzi, a o kłopoty aż się prosi. I kłopoty lada moment się pojawią...

"Westworld" to najwyższa jakość, jaką możecie znaleźć w telewizji, choć będzie potrzebować czasu, żeby wciągnąć równie mocno, jak "Gra o tron".

