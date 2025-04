"Harry Potter i przeklęte dziecko" bije rekordy popularności. Saga o losach osieroconego czarodzieja była książkowym hitem lat 90. i początków XX wieku. Podobnie jak Pokemony, potteromania wraca, i to ze zdwojoną siłą, bo internauci robią swoje.

Nocna premiera kolejnego tomu przygód Harry'ego Pottera okazała się być prawdziwym świętem fanów czarodzieja. "Harry Potter i przeklęte dziecko" udowodnił, że potteromania wcale nie przeminęła, a jedynie była oficjalnie uśpiona. Choć tysiące ludzi na całym świecie rok rocznie symbolicznie wybierają się na peron 9 i 3/4, by znaleźć się w Hogwarcie, to nikt nie spodziewał się, że książkowy scenariusz spektaklu okaże się być takim hitem.

Nowa książka o Harrym Potterze bardzo was zaskoczy

Tak o nowym nabytku wypowiadają się wzruszeni czytelnicy w przebraniach czarodziejów.

#HarryPotterAndTheCursedChild will be the first HP book I buy that wasn't purchased with my parents' money. #AdultLyfe

— Darren Criss (@DarrenCriss) 31 lipca 2016