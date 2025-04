Pełna wzruszeń historia o tym, jak chłopak z biedy dostaje się na szczyty list przebojów. Takie historie zdarzają się niezwykle rzadko - jemu się udało. James Brown, bo o nim mowa, kiedy już zdobył sławę, nazywany był "ojcem chrzestnym soulu". Jednak jego dzieciństwo dalekie było od bogactwa i kariery...

James Brown miał jednak to coś, co pomogło mu odnieść niesamowity sukces - upór, zapał do pracy i... wielki talent. To dzięki tym cechom udało mu się wylansować takie hity, jak:

"It's a Man's Man's Man's World",

"I Feel Good",

"Sex Machine".

Get on Up - film biograficzny o Jamesie Brownie

Wszyscy fani tego artysty mogą już wkrótce bliżej poznać historię muzyka. Film "Get on Up", opowiadający biografię Jamesa Browna, pojawi się w polskich kinach już 12 grudnia.



