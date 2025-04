Bez względu na to jak smaczną potrawą się delektujecie, jedzenie zawsze rozpoczyna swoją wędrówkę od jednego końca przewodu pokarmowego, by zakończyć ją w drugim. Co się dzieje w trakcie? Chcielibyście wiedzieć ale wstydzicie się zapytać? W książce "Gastrofaza" znajdziecie odpowiedzi na dręczące Was pytania!

"Gastrofaza" - oksiążce

Mary Roach postanowiła to sprawdzić. Przepytała naukowców i lekarzy, za pomocą maleńkiego cyfrowego aparatu podejrzała życie stu trylionów lokatorów naszych wnętrzności i przestudiowała bristolską skalę uformowania stolca. Nawet przeszczep bakterii kałowych nie zdołał jej obrzydzić! Dzięki temu i my możemy poznać odpowiedzi na dręczące nas pytania!

Dlaczego tak lubimy chrupiące potrawy?

Jak to się dzieje, że żołądki nie trawią same siebie?

Czy zaparcie może doprowadzić do zgonu? I czy właśnie z tego powodu umarł Elvis?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak wyglądamy od wewnątrz, jaką drogę przebywa nasze śniadanie i czy obfity obiad to był aby dobry pomysł?

Mary Roach zabiera nas w niezwykły rejs do wnętrza nas samych, w dół przewodu pokarmowego. To fantastyczna podróż inna niż wszystkie, pełna dowcipu, odkrywania nieznanego. Mary jako kapitan statku wskazuje na istotne struktury wzdłuż drogi, którą się poruszamy, pokazuje człowieka takiego jakim jest od jego wnętrza. Podróż zaczynamy od nosa, przystanek węch, czyli jak zapach wpływa na postrzeganie różnych rzeczy? Trafiamy również do ślepych uliczek. Jeśli myślicie, że są one puste to nic bardziej mylnego. Znajdziecie tam wiele cennych informacji m.in. na temat żywności.

W „Gastrofazie” znajdziecie odpowiedzi nie tylko na trudne naukowe pytania, ale również na te które chcielibyście zadać ale wstydzicie się. Dlaczego lubimy pikantne potrawy, po czym poznać prawdziwą oliwę, czym różni się wino za 50zł od tego za 500ł? Czy człowiek może zajeść się na śmierć i o co chodzi z wybuchowym niebezpieczeństwem gazów jelit? I dlaczego ludzi żołądek jest porównywany przez autorkę do wraku Titanica? Jedno jest pewne po lekturze tej książki już nigdy więcej nie będziecie myśleć o Elvisie Presleyu tak jak dotychczas. Dlaczego? Sięgnij po Gastrofazę, warto!

