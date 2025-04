Na nogi kapcie, w jednej dłoni kubek gorącej herbaty, a w drugiej - pilot od telewizora. Standardowy weekend a może po prostu rozrywka w pierwszy, tak chłodny jesienny wieczór? Jeśli przewidujecie taki scenariusz, to podpowiadamy, co warto obejrzeć w telewizji w nadchodzących dniach.

Piątek, 7 października: każdy znajdzie coś dla siebie

Jeśli nie wybieracie się do kina na premierę "Wołynia", zachęcamy do filmowej rozrywki w domowym zaciszu. Piątkowa propozycja dla widzów to przede wszystkim komedie. Po powrocie z pracy warto wygodnie ułożyć się na sofie lub rozsiąść fotelu przed telewizorem. O godzinie 20.00 na antenie TVN zobaczymy "Godzillę" (2014). Ale uwaga! To całkiem inny film, niż jego słynny imiennik w reżyserii Rolanda Emmericha z 1998 roku. Reżyser Gareth Edwards nie potraktował legendarnego gada jako stworzenia-demolki. Godzilla walczy o przetrwanie, poluje, ma instynkt łowcy, ale nie mordercy.

Filmożercy, którzy nie kładą się spać przed północą, mogą być usatysfakcjonowani. O 22.40 stacja pokaże film "300" w reżyserii Zacka Snydera. Opowiada o jednym z najistotniejszych momentów II wojny perskiej - bitwie pod Termopilami, która rozegrała się w sierpniu 480 r. p.n.e. To właśnie wtedy miał miejsce kluczowy dla Greków zwrot w historii.

Fani sci-fi także nie mają na co narzekać. Jeśli lubisz dobre, sprawdzone komedie z doborową obsadą, z pewnością znasz "Facetów w czerni" (1997). O 22.05 wyborny duet Tommy Lee Jones & Will Smith zagości na antenie Polsatu.

Rozumiemy, że nie każdy ma dostęp do płatnych kanałów - dlatego jeśli nie posiadacie HBO, Canal+ czy AXN podpowiadamy, że TVN7 ma do zaoferowania kinowy hit polskiej produkcji - komedię romantyczną "Tylko mnie kochaj". Coś nam się jednak wydaje, że tylko zagorzałe fanki Macieja Zakościelnego doczekają do godziny 22.20!

Sobota, 8 października: dla fanów klasyki i nie tylko

Dla tych, którzy w sobotni wieczór chcą spędzić w domu, proponujemy kino na światowym poziomie. "Wilk z Wall Street" z Leonardo DiCaprio w roli głównej (był nominowany do Oscara za tę kreację) zagości na antenie Polsatu późną porą: 23.25. To prawdziwa historia, Jordana Belforta, jednego z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów Wall Street.

Kadr z filmu "Wilk z Wall Street" - filmweb

Film z przymrużeniem oka proponuje TVN. Kiedy nie ma chęci lub siły na imprezowanie, można się mu przyjrzeć z bliska oczami widza. "Kac Vegas w Bangoku" (godz. 21.40). Kasowy hit "Kac Vegas" ma rzeszę fanów doskonale zaznajomionych z syndromem dnia poprzedniego. Fil doczekał się sequelu w 2011 roku, ale ten nie podbił serc ciekawej publiczności jak poprzednik. Jeśli nie widziałaś, spróbuj!

Kadr z filmu "Kac Vegas w Bangkoku" - filmweb

Jest też coś dla fanów polskiego kina. Na kanale Kino Polska i TVN 7 w sobotę ukażą się znane rodzime tytuły: "Nic śmiesznego" (20.00), "Komedia małżeńska" (21.55). My szczególnie zachęcamy was do (ponownego) obejrzenia zwłaszcza drugiej propozycji. Przezabawny obraz życia rodzinnego, który wciąż jest aktualny. Młoda i usługująca rodzinie pani domu daje nauczkę mężowi: wyprowadza się, znajduje pracę i realizuje osobiste cele. Komedia z morałem? Jak najbardziej.

Niedziela, 9 października: na przedponiedziałkowy kryzys

Dla każdego, kto chce przedłużyć weekend choć odrobinę... jest ratunek! Szansę na przyjemny relaks przed telewizorem daje TVP. Późnym wieczorem zostaną wyemitowane "Sztuka zrywania" z przystojnym Vince'em Vaughne'em i niezastąpioną Jennifer Aniston. Filmowi Gary i Brooke rozstają się po wieloletnim związku, ale żadne z nich nie zamierza opuścić dotychczasowego domu.

Kadr z filmu "Sztuka zrywania" - fot. filmweb

Lekkie kino serwuje nam także Kino Polska i TVP Polonia: o 20.00 zerknijcie choć jednym okiem na "Ajlawiu" z Cezarym Pazurą i Katarzyną Figurą, a o 21.40 - "Dlaczego nie!". To propozycje dla tych, którzy potrzebują weekendowego resetu. Nie są wysokich lotów - gdzieniegdzie błyskotliwe dialogi, przyciągające kwestie i pomysł, ale... nie ma co kryć, że świadomy widz połknie haczyk.

Dla niedzielnych nocnych marków

Tuż przed północą na widzów czeka hiszpański thriller psychologiczny w reżyserii Pedro Almodóvara, głośna produkcja "Skóra, w której żyję". Opowiada o chirurgu plastycznym, który trzyma w zamknięciu piękną Ewę. Kim jest tajemnicza kobieta? Jakie stosunki łączą ją z lekarzem? Obraz jest przejmujący, trzymający w napięciu i warty nieprzespanej nocy.

Kadr z filmu "Skóra, w której żyję"- fot. filmweb

... a potem poniedziałek, witaj nowy tygodniu! ;)

