W wakacje wreszcie mamy więcej czasu, aby spędzić miły czas w kinie. Nie zawsze jednak wiem na co warto pójść, dlatego specjalnie dla Was polecamy pięć ciekawych nowości filmowych. Na co warto iść do kina?

Reklama

1. "Więzy krwi"

Mroczny i tajemniczy, zachwycił widzów na festiwalu w Cannes. Mroczny film sensacyjny, który zachwycił na festiwalu w Cannes, przywodzi na myśl także takie tytuły jak „Infiltracja” czy „Drive”. W filmie pojawiają się pytania: gdzie zaczyna się bezprawie, a kończy sprawiedliwość, czy warto przekroczyć granicę dla kobiety, którą się kocha, czy można złamać dla niej wszystkie zasady? „Więzy krwi” to „list miłosny dedykowany latom 70-tym”, jego stylistyka pozwala przenieść się w czasie.

... czytaj więcej o filmie "Więzy krwi"



2. "Pożądanie"

Zjawiskowo piękna Sophie Marceau oraz gwiazda filmu „Nietykalni” i zdobywca francuskiego Oscara (Cezar dla Najlepszego aktora za film „Nie mów nikomu”) François Cluzet w niebanalnej opowieści o spotkaniu dwojga obcych sobie ludzi, które przeradza się w fascynację od pierwszego wejrzenia.

... czytaj więcej o filmie "Pożądanie"



3. "Bank Lady'

„Bank Lady” to brawurowe połączenie komedii sensacyjnej i love story, utrzymane w klimacie stylowych filmów „Złap mnie, jeśli potrafisz” i „Bonnie i Clyde”. Oparta na faktach historia pierwszej kobiety w Niemczech, która odważyła się zorganizować napad na bank. I to na nie jeden, a na kilka banków.

... czytaj więcej o filmie "Bank Lady"



4. "Kertu"

Historia miłości, która nie miała prawa się zdarzyć. Czy miłość rzeczywiście jest ślepa? Tytułowa Kertu mieszka wraz z rodzicami w niewielkiej estońskiej wsi. Na pierwszy rzut oka widać, że nie pasuje do swojego otoczenia. Nie ma przyjaciół i z nikim nie rozmawia. Jej wycofanie i nieśmiałość spotykają się z drwiną mieszkańców i agresją ojca, który przypisuje jej chorobę psychiczną. Kertu pogłębia swoje nieprzystosowanie w lokalnej społeczności i wydaje się żyć we własnym świecie. Mimo 30 lat ma aparycję i delikatność dziecka, a rodzice traktują ją tak, jakby nigdy nie dorosła.

... czytaj więcej o filmie "Kertu"



5. "O krok od sławy"

W filmie "O krok od sławy" wystąpiło wiele znanych nazwisk! Zobaczymy gwiazdy takie jak Chris Botti, Sheryl Crow, Mick Jagger , Bruce Springsteen, Sting, Stevie Wonder. Film ten opowiada o sławie z trochę innej niż zazwyzaj strony. Przedstawia ciekawą i bardzo intrygującą historię zdolnych wokalistek, które większość swojego życia zawodowego spędziły będąc "tymi drugimi", czyli śpiewając w chórkach największych gwiazd światowej sceny muzycznej.

... czytaj więcej o filmie "O krok od sławy"



Reklama

Więcej nowości kinowych 2014:

"Pod Mocnym Smarzolem"

"Milion sposobów jak zginąć na Zachodzie"

"Sąsiedzi"