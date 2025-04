Film "Sąsiedzi" to komedia opowiadającej historię młodej pary z dzieckiem zmuszonej do zamieszkania ze studentami. Kiedy prodcenci filmu usłyszeli historię studentów uniwersytetu Northeastern wywołujących olbrzymi chaos w lokalnej społeczności, stwierdzili, że może być ona humorystyczną podstawą scenariusza. „Uwielbiamy historie międzypokoleniowe. Było coś zabawnego w fakcie, że 20-latkowie i 30-latkowie czują się tak jakby dzieliły ich całe pokolenie.”. Premiera filmu już 9 maja 2014!

Reklama

"Sąsiedzi" - o filmie

Zac Efron wystąpił na planie filmu "Sąsiedzi", komedii opowiadającej historię młodej pary z dzieckiem zmuszonej do zamieszkania w sąsiedztwie studenckiego bractwa. Jaką historię opowiada film? Wszystko wskazuje na to, że świeżo upieczeni rodzice spełniają właśnie swój amerykański sen - mają śliczną córeczkę i dom na przedmieściu.. Kiedy Mac i Kelly odkrywają, że ich nowi sąsiedzi to kilkunastu studentów z bractwa Delta Psi Beta, którym przewodzi charyzmatyczny prezes Teddy Sanders (Efron), usiłują jak najlepiej wykorzystać tę dziwaczną sytuację. Imprezy organizowane przez bractwo stają się jednak coraz głośniejsze i obie strony zaczynają bronić swojego terytorium. Staje się jasne, że albo studenci opuszczą dom albo młode małżeństwo straci resztki zdrowia psychicznego. Rozpoczyna się epicka sąsiedzka wojna.

Reklama

Więcej nowości filmowych 2014:

"Jaskółka"

"Yves Saint Laurent"

Leo Di Caprio w filmie o Stevenie Jobsie