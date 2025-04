Niewiarygodne, a jednak! Ktoś, kto myślał, że Agnieszka Więdłocha będzie rozpaczać po Macieju Musiale, ten był w dużym błędzie. Aktorka ma już nowego faceta!

Kilka tygodni temu Internet obiegła informacja o rozstaniu aktorki z młodszym od niej o 9 lat Maciejem Musiałem, idolem nastolatek i gwiazdą serialu "Rodzinka.pl". Warto wspomnieć, że żadne z nich nigdy nie potwierdziło faktu, że są parą, a tym bardziej, że doszło do rozpadu związku. Fotoreporterzy raz przyłapali ich razem na wspólnych zakupach i miłych gestach, jednakże zarówno Agnieszka, jak i Maciej, utrzymywali, że łączy ich tylko przyjaźń. Kilka miesięcy temu pisałyśmy o przemianie Więdłochy - aktorka, niegdyś widywana w sukienkach i szpilkach, od jakiegoś czasu stawiała na casualowe, sportowe ciuchy. Czy to był efekt jej relacji z młodszym od niej Maciejem Musiałem?

Wow! Więdłocha nie do poznania

Kim jest nowy partner Więdłochy?

Jak donosi prasa, nowy facet ślicznej Agnieszki Więdłochy to również aktor i jest młodszy od aktorki o 2 lata. To niewielka różnica wieku! 29-letnią Więdłochę widziano w towarzystwie Sebastiana Fabijańskiego, którego widzowie mogą kojarzyć m.in. z "Tancerzy", "Strażaków" i "Miasta 44". Aktorka pojawiła się z nim także na festiwalu w Tarnowie, gdzie aktor odebrał nagrodę za debiut roku "Jeziorak". Czy stworzą udany związek? A może to tylko plotki?

