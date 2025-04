"Filmowa perełka", jak o "Magii w blasku księżyca" pisali recenzenci, odkąd tylko film ukazał się w kinach, jest już dostępna na płytach DVD. Akcja komedii mistrza błyskotliwego dowcipu toczy się w malowniczej scenerii Lazurowego Wybrzeża, pośród luksusowych rezydencji, modnych kurortów i popularnych klubów jazzowych. Tego filmu nie można przegapić!

Woody Allen o pomyśle na film

„Ten scenariusz przeleżał w mojej szufladzie całe wieki. Wiedziałem, że to świetna historia, ale miałem spory problem w umiejscawianiem jej akcji we współczesności. Gdy wpadłem na pomysł, że mogłaby się ona rozgrywać we Francji, około 1920 roku, wszystko z miejsca nabrało sensu”.

Fabuła filmu "Magia w blasku księżyca"

Chiński iluzjonista Wei Ling Soo jest najznamienitszym magikiem swoich czasów, ale mało kto wie, że za jego sceniczną maską kryje się Stanley Crawford (Firth) – przekonany o własnej wartości, arogancki i opryskliwy Anglik, który żywi wyjątkową awersję do wszelkiej maści spirytystów, wmawiających prostaczkom, że mają prawdziwe, magiczne zdolności. Za namową swojego dobrego przyjaciela, Howarda Burkana (Simon McBurney), Stanley wyrusza z misją do posiadłości rodziny Catledge’ów położonej na Lazurowym Wybrzeżu.

Stanley pojawia się tam incognito – Catledge’om, czyli Grace (Jacki Weaver), jej synowi Brice’owi (Hamish Linklater) i córce Caroline (Erica Leerhsen), przedstawia się jako Stanley Taplinger, biznesmen. A wszystko po to, by zdemaskować intrygującą młodą osobę, która podaje się za medium. Jest nią Sophie Baker (Stone), która przybyła tu wraz z matką (Marcia Gay Harden) na zaproszenie Grace, by pomóc jej w nawiązaniu kontaktu ze zmarłym mężem. Sophie robi duże wrażenie na całej rodzinie, a szczególnie na Brice’ie, który całkowicie traci głowę dla pięknej i tajemniczej dziewczyny.

Od pierwszego spotkania z Sophie, Stanley nabiera przekonania, że nie będzie miał najmniejszego problemu ze zdemaskowaniem jej i wyszydzeniem naiwności Catlegde’ów. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, dziewczyna daje liczne dowody umiejętności czytania w myślach i innych ponadnaturalnych zdolności, które wymykają się racjonalnemu wytłumaczeniu. Stanley wychodzi na głupca, co jest wielkim ciosem dla jego dumy.

Pod wpływem Sophie niezłomne przekonania Stanleya zaczynają chwiać się w posadach. Zwierza się swojej ukochanej ciotce Vanessie (Eileen Atkins), że zaczyna się poważnie zastanawiać nad tym, czy umiejętności Sophie nie są prawdziwe. Jeśliby tak było, Stanley musiałby skonfrontować się ze świadomością, że wszystko jest możliwe – nawet to, że dobro i miłość naprawdę istnieją. A to by oznaczało, że jego cały dotychczasowy system przekonań nie jest wart nawet funta kłaków.

Następujące po sobie wydarzenia mają wymiar magiczny w każdym znaczeniu tego słowa, a bohaterowie zostają całkowicie wciągnięci przez wir tej historii. Ale największy trick „Magii w blasku księżyca” zostaje zachowany na sam koniec – okazuje się, że głupcami jesteśmy my, widzowie.

Dane techniczne DVD:

Napisy: wersja oryginalna z polskimi napisami

Język: wersja z polskim lektorem 5.1

Czas: 93 min

Obraz: 16:9 (1.78:1)

Dodatki: zwiastun filmu

Materiały prasowe - Kino Świat