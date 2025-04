Pewny siebie, "młody bezczel", jak nazwała go Marysia Sadowska w programie "The Voice Of Poland", próbuje swoich sił w konkursie na najlepszy cover oscarowej piosenki "City Of Stars" z filmu "La La Land". Poprzeczka jest postawiona wysoko, a nagrodą jest syntezator identyczny jak ten, na którym w filmie grał sam Ryan Gosling.

Reklama

Filipa oznaczyła znajoma pod postem o konkursie #MyCityOfStars. Chodzi w nim o zaprezentowanie swojego pomysłu, swojej wersji hitu, który może stać się jednym z najważniejszych piosenek roku. Sam Filip przyznał, że nagranie powstało dużo wcześniej, wcale nie z myślą o konkursie, który ruszył zaledwie 3 dni temu w sieci.

- Pomysł na nagranie swojej wersji tej piosenki pojawił się właściwie zaraz po wyjściu z seansu "La La Land". Zrealizowałem go niedługo później, wrzucając swoje "City of Stars" na mojego Facebooka z okazji Walentynek. Już wtedy odbiór piosenki był bardzo dobry, ale nie mogłem wtedy nawet marzyć o znalezieniu się w kategorii "Najpopularniejsze posty" na Instagramie - opisuje wokalista.

#MyCityOfStars - konkurs trwa

Jego wykonanie "City Of Stars" spodobało się internautom, ale by wybić się pośród grona muzyków z całego świata, potrzeba większego zainteresowania i rozgłosu. Jest o co walczyć!

"Mam teraz czas życiowo słaby..." - dziewczyna zaśpiewała w "Idolu", bo to jej "ostatnia szansa"

- Moje wykonanie złapało drugi oddech kilka dni temu, kiedy na oficjalnym profilu filmu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o konkursie na najlepszy cover piosenki. Moja znajoma oznaczyła mnie pod postem i w ten sposób dowiedziałem się o całej akcji. Ponieważ miałem już gotowe nagranie – udostępniłem je ponownie w sieci - tym razem z konkursowym hashtagiem, i tak zaczęła się ta przygoda. - wspomina Lato. - Nawet jeśli ostatecznie mój cover nie zostanie wybrany, to już teraz czuję się zwycięzcą, bo dzięki konkursowi dotarłem z tym nagraniem do nowej grupy ludzi, którzy wcześniej nie mieli okazji usłyszeć mojego śpiewania.

To prawda. Filip Lato to jednak nie przypadkowy muzyk amator, a pochodzący z Warszawy 25-letni wokalistka grupy Ugly 10 oraz wokalista, gitarzysta i pianista w zespole Ind;go. Posiada bardzo charakterystyczną barwę głosu, jest pianistą i gitarzystą-samoukiem. Formalnie swoją edukację muzyczną przerwał w Szkole Muzycznej II stopnia, ale wciąż zbiera doświadczenie. Kibicujemy mu z całych sił, dołączcie do nas i pomóżmy mu spełnić marzenie!

Reklama

Emma Watson przerwała wywiad, wstała, podeszła do dziennikarki i... zrobiła coś niespodziewanego!