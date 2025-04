69. Festiwal Filmowy Cannes wystartował w środę a na Francuską Riwierę już od kilku dni ściągają największe gwiazdy naszego globu. A wśród nich 43-letnia Vanessa Paradis, która należy do tegorocznego jury festiwalu. A filmy będzie ocieniać w takim towarzystwie jak Kirsten Dunst czy Mads Mikkelsen. Jednak wracając do sedna tego tekstu - look Vanessy. Zakochałyśmy się w tym iście paryskim zestawie.

Ubierz się jak Vanessa Paradis

Najmodniejsza bluzka sezonu czyli biały basic z czarną wstążką pod szyją znalazłyśmy w H&M. Jednak jak wspominałyśmy już wcześniej wystarczy biała koszula i kawałek wstążki :) Do tego czarne rurki. My wybrałyśmy model z wiosenno-letniej kolekcji Levi's. Zaś czarną marynarkę kupicie w sklepach Tally Weijl.

Do tego niewielka torebka. Vanessa Paradis postawiła na swoją ulubioną markę Chanel. Nasz wybór pochodzi z kolekcji polskiego brandu Wittchen. Na koniec szpilki - jedyny kolorowy akcent w tym looku. Nasz wybór padł na propozycję z Loft37. Jak wam się podoba?

fot. ONS.pl

