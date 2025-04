Tegoroczną majówkę rozpoczyna Festiwal OFF SCENA. W ciągu kilku pierwszych dni maja na krakowskiej scenie pojawi się ponad 20 zespołów muzycznych. Sprawdźcie, kto i kiedy wystąpi w Krakowie!

Festiwal OFF SCENA 2015 - program dzień po dniu

1 maja

Tegoroczną edycję OFF SCENY otworzy Sambor. Wcześniej znany z kojących, łagodnych kompozycji powraca z drugą płytą, którą festiwalowa publiczność będzie miała okazję usłyszeć jako jedna z pierwszych. Surowość nowego brzmienia oparta jest głównie na elektronice i kwaśnych syntezatorach.

Po nim na scenie zaprezentuje się Hatti Vatti.

2 maja

Drugiego dnia nie powinno w klubie zabraknąć żadnego fana prawdziwego rock’n’rolla. Koncert brytyjskiego duetu Bite the Buffalo, poprzedzony będzie występem Magnificent Muttley oraz Bajzla – artysty, który sam komponuje, pisze teksty i nagrywa wszystkie dźwięki. Przy pomocy zapętlania sampli perkusyjnych, gitarowych oraz wokalu tworzy muzykę brzmiącą jak kilkuosobowa formacja.

3 maja

W niedzielę na scenie królować będą niesamowite damskie wokale. Fani głosów takich artystek jak Florence Welch czy Tori Amos nie będą się nudzić podczas koncertu Ivy & Gold. Obok tego duetu na scenie zaprezentuje się Marcelina. Znakiem rozpoznawczym młodej artystki jest ciepły, delikatny głos oraz przyjemne, nostalgiczne melodie. Natomiast fanów chłodnej elektroniki zainteresuje koncert projektu Zimowa. Przestrzenne dźwięki z przełomu lat ‘80 i ‘90 w połączeniu z brudnymi gitarami, przeniosą uczestników w odrealniony świat.

4 maja

W poniedziałek jako pierwszy na scenie wystąpi wrocławski duet Atlas Like. Muzycy zaprezentują muzykę pełną syntetycznych melodii i wprowadzą w taneczną aurę przed koncertem Tomka Makowieckiego.

5 maja

Kolejny dzień wypełnią nordyckie inspiracje. Łódzka grupa Sjón poprzedzi występ When Saint Go Machine, których nie trzeba przedstawiać miłośnikom skandynawskiej muzyki.

6 maja

Tanecznie zapowiada się festiwalowa środa. GinGa niejednokrotnie rozkołysała polską publiczność, L.A.S to projekt, przy którym największy nudziarz zacznie tupać nogą. Nie obyłoby się na OFF SCENIE bez krakowskich akcentów. Lokalnym przedstawicielem będzie zespół Pawilon Nocnych Zwierząt, grający szeroko pojęty rock alternatywny.

7 maja

Czwartek to kolejny dzień skandynawskich dźwięków. Sleep Party People w połączeniu z polskim duetem Jóga będą czarować dźwiękami.

8 maja

W piątek, po raz pierwszy przed polską publicznością, zaprezentują swoje swoją muzykę We Were Evergreen. Przed nimi na scenie usłyszymy harmonijne połączenie muzyki gitarowej, z elektronicznym pazurem, serwowanej przez Bobby The Unicorn. Artysta celowo używa starego i niedoskonałego sprzętu, dzięki czemu osiąga zaskakujący efekt.

9 maja

Ostatniego dnia w ramach OFF SCENY wystąpią Trupa Trupa, Erick Shoves Them in His Pocket oraz słowacka grupa Papyllon.

