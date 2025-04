Odbierający statuetki na gali Węże 2015 z pewnością marzyli o tym, by usłyszeć, że to prima aprilisowy żart. Nikt nie chce przecież być nagrodzonym w kategorii "najgorszy". A za to właśnie przyznawane są Węże, czyli polskie "Złote Maliny". Jak sobie radzić z takim wyróżnieniem? Można np. tę nagrodę obśmiać, jak postanowił zrobić to Tomasz Karolak...

Zobaczcie, kto zdobył Węże 2015!

Lista laureatów statuetek Węże 2015:

Najgorszy film roku - nagroda Wielkiego Węża:

"Obce ciało"

Pozostałe nominacje:

"Dzień dobry, kocham cię"

"Dżej Dżej"

"Facet (nie)potrzebny od zaraz"

"Karol, który został świętym"

"Kochanie, chyba cię zabiłem"

"Zbliżenia"

Najgorsza reżyseria:

Krzysztof Zanussi - "Obce ciało"

Pozostałe nominacje:

Jan Jakub Kolski - "Zabić bobra"

Weronika Migoń - "Facet (nie)potrzebny od zaraz"

Magdalena Piekorz - "Zbliżenia"

Maciej Pisarek – "Dżej Dżej"

Grzegorz Sadurski (animacja - Orlando Corradi) - "Karol, który został świętym"

Najgorszy scenariusz:

Krzysztof Zanussi - "Obce ciało"

Pozostałe nominacje:

Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski - "Karol, który został świętym"

Wojciech Kuczok i Magdalena Piekorz - "Zbliżenia"

Maciej Pisarek - "Dżej Dżej"

Joanna Wilczewska i Ryszard Zatorski - "Dzień dobry, kocham cię"

Zobacz też:

Wiktory 2015: pełna lista laureatówZwycięzcy Orłów 2015Żenujący Tomasz Karolak na gali Węże 2015

Żenujący film na ważny temat:

"Obce ciało"

Pozostałe nominacje:

"Karol, który został świętym"

"Służby specjalne"

"Stacja Warszawa"

"Zabić bobra"

Najgorsza rola męska:

Borys Szyc - "Dżej Dżej"

Pozostałe nominacje:

Piotr Adamczyk - "Wkręceni"

Ireneusz Czop - "Kochanie, chyba cię zabiłem"

Bartosz Opania - "Wkręceni"

Zbigniew Zamachowski - "Kochanie, chyba cię zabiłem"

Najgorsza rola kobieca:

Barbara Kurdej-Szatan - "Dzień dobry, kocham cię"

Pozostałe nominacje:

Kamilla Baar - "Służby specjalne"

Agnieszka Grochowska - "Obce ciało"

Joanna Orleańska - "Zbliżenia"

Występ poniżej talentu:

Agnieszka Grochowska - "Obce ciało"

Pozostałe nominacje:

Piotr Fronczewski - "Karol, który został świętym"

Arkadiusz Jakubik - "Kochanie, chyba cię zabiłem"

Borys Szyc - "Dżej Dżej"

Zbigniew Zamachowski - "Kochanie, chyba cię zabiłem"

Najgorszy duet na ekranie:

Borys Szyc i nawigacja GPS – "Dżej Dżej"

Pozostałe nominacje:

Kamilla Baar i Wojciech Zieliński - "Służby specjalne"

Ireneusz Czop i Arkadiusz Jakubik - "Kochanie, chyba cię zabiłem"

Agnieszka Grochowska i pejcz - "Obce ciało"

Agnieszka Grochowska i Weronika Rosati - "Obce ciało"

Joanna Orleańska i Ewa Wiśniewska - "Zbliżenia"

Najbardziej żenująca scena:

Zabawy z pejczykiem i męskimi prostytutkami (Agnieszka Grochowska) - "Obce ciało"

Pozostałe nominacje:

Cela w rosyjskim więzieniu - "Obce ciało"

Korporacyjna rozmowa telefoniczna (Kamilla Baar) - "Służby specjalne"

Pies, co nie chciał wędlin od złej kobiety (Agnieszka Grochowska) - "Obce ciało"

Łóżkowy dialog o seksie (Agata Kulesza i Adam Woronowicz) - "Pani z przedszkola"

Efekt specjalnej troski:

Pocałunek wśród kul - "Miasto 44"

Pozostałe nominacje:

Nachalna promocja regionu - "Gabriel"

Przypisy na ekranie - "Służby specjalne"

Wchodzenie na balkon - "Wkręceni"

Wypadek samochodowy - "Obce ciało"

Najgorszy teledysk okołofilmowy:

"Dzień dobry, kocham cię" do filmu "Dzień dobry, kocham cię"

Pozostałe nominacje:

"Ziemski kres" do filmu "Karolina"

"Wkręceni" do filmu "Wkręceni"

"Haj$" do filmu "Hardkor Disko"

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

"Uciekinier z Nowego Jorku" (z "Song from the Forest")

Pozostałe nominacje:

"Casanova po przejściach" (z "Fading Gigolo")

"Co jest grane, Davis?" (z "Inside Llewyn Davis")

"Droga do zapomnienia" (z "Railway Man")

"What the Fuck?" (z "N'importe Qui")

Najgorszy plakat:

"Karol, który został świętym"

Pozostałe nominacje:

"Dżej Dżej"

"Karolina"

"Kochanie, chyba cię zabiłem"

"Stacja Warszawa"

"Wkręceni"

