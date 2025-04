Niebezpieczna trasa migracji ptaków

Do Polski nadchodzi właśnie jesień – czas, kiedy na niebie coraz częściej pojawiają się chmary odlatujących do ciepłych krajów ptaków. Czasem, lecąc, stado tworzy charakterystyczny kształt przypominający literę „V”, zwany kluczem, innym razem można zaobserwować, jak poruszają się „gęsiego”. Niezależnie od tego, czy to bociany, kaczki, jerzyki czy jaskółki, odlatujące od nas ptaki wyruszają w drogę w poszukiwaniu pożywienia – drogę pełną niebezpieczeństw, naznaczoną ogromnym ryzykiem. Z jednej strony wiele z nich ma do pokonania nieprzyjazny obszar Sahary, z drugiej zaś – czyhają na nie myśliwi, którzy nielegalnie polują i zabijają przelatujące ptaki.

Z badań opublikowanych w 2015 roku przez BirdLife International wynika, że w krajach basenu Morza Śródziemnego aż 25 milionów ptaków wędrownych rocznie jest łapanych i zabijanych. Na szczęście istnieją organizacje, które walczą z tym procederem.

Europejskie Dni Ptaków

1 i 2 października obchodzimy Europejskie Dni Ptaków. W Polsce będą one częścią akcji EuroBirdwatch organizowanej przez BirdLife International w całej Europie i Azji Centralnej. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat migracji ptaków, ich potrzeb w miejscach lęgowych, tras przelotów i miejsc zimowania w rejonie Morza Śródziemnego i w Afryce.

W tym roku ludzie z 36 państw – od Norwegii po Cypr i od Portugalii po Uzbekistan – będą wspólnie obserwować, poznawać trasy przelotu i dowiadywać się więcej o niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać ptaki podczas jesiennej podróży. W Europie planowane są setki wydarzeń. Na zainteresowanych czekają spacery ornitologiczne, wykłady, konkursy i wystawy poświęcone ptakom i ich migracjom.

Lista spacerów i innych wydarzeń w Polsce dostępne są na stronie: http://otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/mapa-i-lista-wycieczek-2016/

Warto dodać, że w 2015 roku 41 państw z Europy i Azji Centralnej wzięło udział w akcji organizując ponad tysiąc imprez, na których 32 tysiące osób mogło oglądać i liczyć ptaki. Wspólnie policzono ponad 5 milionów ptaków! W 2016 roku impreza jest koordynowana przez BirdLife w Szwajcarii, która jako Europejskie Centrum zbierze dane ze wszystkich państw uczestniczących w projekcie.

Kopciuszek – ptak Europejskich Dni Ptaków

Ptakiem Europejskich Dni Ptaków został w tym roku kopciuszek (Phoenicurus ochruros). To pospolity, niepozorny ptak wielkości wróbla (widoczny na zdjęciu poniżej). Prawdopodobnie każdy miał okazję kiedyś go spotkać. Bardzo ruchliwy, często potrząsa ogonem, sprawiając wrażenie zaciekawionego i podekscytowanego.

Kopciuszek, fot. Cezary Korkosz

Samce mają smolistoczarną pierś, pomarańczowordzawe podogonie i ogon – wyglądają więc, jakby zostały okopcone przez dym z komina, na którym chętnie przesiadują. Prawdopodobnie dlatego polska nazwa tego gatunku (tak jak postaci z bajki) pochodzi od słowa „kopeć”, oznaczającego osad z sadzy. Samiczki są skromniej ubarwione, szarobrunatne, ale także z pomarańczowym ogonem.

Zimową wędrówkę kopciuszki zaczynają dosyć późno, bo w październiku, a czasem dopiero w listopadzie. Zimę spędzają w południowej Europie, północnej i wschodniej Afryce oraz w południowo-zachodniej Azji. Wracają do nas w marcu, a pierwsze lęgi pojawiają się już pod koniec kwietnia.

