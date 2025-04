W sezonie zimowym wskazane jest zaangażownie się w dokarmianie ptaków. Nie wszyscy jednak robią to prawidłowo, przez co czasem bardziej szkodzą, niż pomagają.



Zima to trudny okres nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Te, które na co dzień wylegują się na kanpach, sofach i fotelach mają mało zmartwień (choć dla nich również przygotowano akcję "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę") w porównaniu do zwierząt dzikich takich jak na przykład ptaki. One muszą poradzić sobie same ze zdobyciem pokarmu, choć my możemy im w tym pomóc zakładając małą "stołówkę" dla ptaków czyli karmnik. Poniżej prezentujemy 10 istotnych faktów o dokarmianiu ptaków zimą. Jak dokarmiać ptaki zimą?

