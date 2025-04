"Efekt Domina" to książka stworzona specjalnie dla dzieci, tak by mogły czytać ją razem z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem, siostrą, czy bratem... – Dla dziecka jesteś całym światem. Pomagasz budować jego świat, więc naucz je patrzeć i otwórz jego serce na to, co najważniejsze, na drugiego człowieka. Niech nie będzie obojętne na krzywdę, niesprawiedliwość i cierpienie. Najgorsza jest... obojętność – tak, właśnie do dorosłych, zwraca się w książce Dominika Kulczyk.

Reklama

O książce



Czytelnicy poznają w książce bohaterów z całego świata. Jest tu osiem niezwykle przejmujących historii zilustrowanych zdjęciami oraz rysunkami, dzięki czemu książka swoją barwnością przyciągnie także najmłodsze dzieci.

Reklama

"Efekt domina", czyli osiem niezwykłych historii w jednej książce!