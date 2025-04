Przy pracy nad serialem dokumentalnym "Efekt Domina" Dominika Kulczyk spotykała dzieci, które bardzo cierpią przez niesprawiedliwość i biedę, ale mimo to mają w sobie siłę, by walczyć o szczęście. Tymi niezwykłymi historiami z całego świata dzieli się teraz w książce o tym samym tytule, która została wydana nakładem Edipresse Książki. Premiera miała miejsce 12 października.

Książka dla wszystkich

"Efekt Domina" pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka to książka stworzona specjalnie dla dzieci, tak by mogły czytać ją razem z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem, siostrą, czy bratem... – Dla dziecka jesteś całym światem. Pomagasz budować jego świat, więc naucz je patrzeć i otwórz jego serce na to, co najważniejsze, na drugiego człowieka. Niech nie będzie obojętne na krzywdę, niesprawiedliwość i cierpienie. Najgorsza jest... obojętność – tak, właśnie do dorosłych, zwraca się w książce Dominika Kulczyk.

O książce

Czytelnicy poznają w książce bohaterów z całego świata. Jest tu osiem niezwykle przejmujących historii zilustrowanych zdjęciami oraz rysunkami, dzięki czemu książka swoją barwnością przyciągnie także najmłodsze dzieci. Przeczytamy w niej m.in. o historii małej Santy z Bangladeszu, która ciężko pracuje w fabryce i marzy, żeby zostać nauczycielką. Z kolei Belaynse, czternastoletnia etiopska dziewczynka, uciekła od ludzi, którzy ją wykorzystywali i traktowali jak rzecz. W walce o szczęście pomogła jej właśnie Dominika Kulczyk. Nie zabrakło ciekawostek na temat opisanych w "Efekcie Domina" miejsc – mali i duzi czytelnicy dowiedzą się, że w Laosie żyje "azjatycki jednorożec", narodowym zwierzęciem Bangladeszu jest potężny tygrys bengalski, a w Etiopii wiele gatunków zwierząt jest zagrożonych wyginięciem.

Targi książki

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, w sobotę 29 października, odbędzie się spotkanie autorskie z Dominiką Kulczyk, podczas którego autorka przybliży etapy powstawania książki.

Podczas trwania Międzynarodowych Targów Książki będzie można porozmawiać z wieloma artystami. Jeśli jesteście zainteresowane takimi spotkaniami to specjalnie dla was mała ściągawka.

Zysk ze sprzedaży "Efektu Domina" zostanie przekazany na rzecz Fundacji Przyjaciółka, pomagającej polskim dzieciom, które muszą w życiu zmagać się z wielkimi trudnościami – brakiem rodziny, chorobami czy niepełnosprawnością.

