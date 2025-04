Symbole Dnia Świętego Patryka to przede wszystkim kolor zielony oraz trójlistna koniczyna, jednak jest ich znaczne więcej. Dzień Świętego Patryka to w Irlandii święto zarówno narodowe, jak i religijne. Obchodzone jest w rocznicę śmierci św. Patryka - patrona Irlandii. Święto to odbywa się 17 marca, nie tylko na Wyspach, ale także w innych krajach, w których popularna jest kultura celtycka, w tym również w Polsce, jednak to w Irlandii jest najbardziej popularne i obchodzone bardzo pompatycznie.

Święty Patryk pierwotnie nosił celtyckie imię Succat, w wieku 16 lat został uprowadzony i sprzedany do Irlandii jako niewolnik. Działo się to w I wieku, a obecny patron Irlandii z pasterza stał się kapłanem, następnie biskupem.

Swoje dorosłe życie poświęcił ewangelizacji północnej, środkowej i zachodniej części wyspy. Wybudował wiele kościołów, a wg legend posiadał uzdrawiające moce. Miał też uwolnić Irlandię od plagi węży.

Shamrock to charakterystyczna trójlistna koniczyna, która jest chyba najpopularniejszym symbolem Irlandii. Choć nie znajduje się na fladze państwa, w Dniu Świętego Patryka wszyscy Irlandczycy, także ci mieszkający poza ojczyzną, przypinają sobie emblematy w kształcie koniczyny.

Shamrock to symbol, którym chętnie posługują się firmy chcące podkreślić swoją przynależność do Irlandii, nosi go także Gwardia Irlandzka, gdzie jest on elementem odznaki obecnej na czapkach.

Według znanej legendy św. Patryk miał posłużyć się trójlistną koniczyną do tego, by zobrazować tajemnicę Trójcy Świętej. Dzięki temu łatwiejsze miało stać się zrozumienie istoty obecności Boga w trzech osobach.

fot. Dzień św. Patryka: symbole

Harfa Briana Śmiałego, czyli złoty instrument ze srebrnymi strunami na niebieskim tle, to herb Irlandii. Ten symbol znajduje się także na rewersie irlandzkiej monety euro.

Myśląc o harfie jako symbolu Dnia Świętego Patryka, zazwyczaj przywołuje się na myśl harfę, która miała należeć do irlandzkiego króla, Briana Śmiałego. Co ciekawe, instrument pochodzący z XIV wieku do dziś przechowywany jest w Trinity College w Dublinie.

Harfa Briana Śmiałego już w 1207 roku pojawiła się na monetach angielskich, które były bite dla Irlandii. Dawniej harfa była instrumentem wyjątkowo popularnym w irlandzkich domach. Używali jej także bardowie, czyli celtyccy poeci, którzy przy dźwiękach harfy opowiadali ciekawe historie, gromadząc wokół wielu słuchaczy.

Jako pierwszy harfy jako symbolu narodowego miał użyć król Henryk VIII w 1541 roku, umieszczając ją na herbie Królestwa Anglii.

Do tego symbolu Irlandii i Dnia św. Patryka nawiązuje także słynny dubliński most im. Samuela Becketta. Jego kształt inspirowany jest właśnie tym instrumentem.

fot. Symbole dzień św. Patryka

Leprechaun to skrzat, który wg mitologii celtyckiej zamieszkuje Irlandię. Mma 70-90 cm wzrostu i nosi wysoki kapelusz oraz zielony kubraczek. Jeśli planujesz hucznie obchodzić Dzień Świętego Patryka, przyda ci się strój tego skrzata (chciałoby się powiedzieć: sympatycznego, lecz to nieprawda).

Leprechauny mają wiedzieć, gdzie ukryty jest skarb (wg legendy garnek ze złotem znajduje się na końcu tęczy), ale za nic nie wyjawią tej tajemnicy. A jeśli powiedzą - skłamią.

Skrzaty bywają za to pomocne w pracach domowych, jednak zdecydowanie częściej płatają figle. Są bogate i złośliwe.

fot. Leprechaun: symbol na dzień św. Patryka

Kolejnym symbolem Dnia Świętego Patryka jest czerwony krzyż na białym polu. Jego ramiona przecinają się pod kątem prostym po przekątnej.

Krzyż św. Patryka w latach 1820-1922 widniał na fladze Irlandii, skonstruowanej przez władze brytyjskie. Sam motyw krzyża św. Patryka widnieje do dziś na fladze Wielkiej Brytanii.

Czerwony krzyż na białym tle pozostaje także flagą anglikańskiego Kościoła Irlandii. Dodatkowym symbolem Dnia św. Patryka jest charakterystyczny, lekko obły krzyż celtycki.

fot. Adobe Stock

Oczywistym symbolem Dnia św. Patryka jest zielony kolor, widoczny absolutnie wszędzie. Nie tylko pod postacią przebrań uczestników obchodów, ale także tego, co w tym dniu spożywamy. Jedzenie i picie często jest specjalnie barwione, aby jeszcze bardziej podkreślić charakter święta. Zielony jest jednym z trzech kolorów obecnych na fladze Irlandii. Ma symbolizować katolików (pomarańczowy - protestantów, a biały - pokój między nimi).

W Dniu Świętego Patryka, czyli 17 marca, kolor zielony dominuje na ulicach i w pubach, gdzie z okazji święta pije się nawet zielone piwo. Bardzo popularnym napojem jest także whisky. Mówi się, że wszechobecna tego dnia zieleń może być symbolem krajobrazu Irlandii.

fot. Symbole na św. Patryka

Inną tradycją dotyczącą obchodów Dnia Świętego Patryka jest picie whisky. To właśnie obowiązkową tego dnia szklankę whisky nazywa się „dzbanem Patryka”. Whisky nie musi być zielone, ale często jest dodatkowo barwione.

Co ciekawe, szklanka whisky powinna być pełna. Wiąże się z tym tradycja, według której św. Patryk miał nastraszyć pewną karczmarkę, że jeśli nie będzie lała do pełna, w jej karczmie pojawią się potwory. Od tamtej pory miała pilnować, by nie uszczuplać miarki trunku.

fot. Dzień Św. Patryka

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.02.2021.

