Najpopularniejsze imieniny Patryka wypadają 17 marca w Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii.

Reklama

Kiedy są imieniny Patryka

16, 17 marca,

28 kwietnia,

24 sierpnia.

Życzenia imieninowe dla Patryka

Niech szczęście ci sprzyja...

Niech szczęście ci sprzyja,

to co złe - zawsze omija,

niech ci się nie walą plany,

a każdy dzień będzie udany.

Niech wreszcie licho cię nie tyka,

tego życzę w imieniny Patryka.

Wspaniałej pracy...

Wspaniałej pracy,

uczciwej płacy,

szybkiej fury,

znoszącej złote jaja kury,

dobrego nastroju,

świętego spokoju,

świetnego zdrowia,

pomysłów mrowia,

przyjaciół oddanych,

podróży udanych,

powodzenia u kobiet,

Patryku, życzę tobie.

Niech naszego Patryka..

Niech naszego Patryka,

samo dobro spotyka,

życzę byś się nigdy nie zmieniał,

by spełniły się twoje marzenia,

by twoja cudna żona,

zawsze była z ciebie zadowolona,

by dzieci się ciebie wstydzić nie musiały,

i by dzień cały nie dokazywały,

byś tryskał humorem od rana do wieczora,

a wypłata zawsze była co najmniej spora.

Reklama

Znajdź więcej inspiracji na rymowane życzenia imieninowe:Życzenia imieninowe dla JadwigiŻyczenia imieninowe dla EdytyŻyczenia imieninowe dla MichałaŻyczenia imieninowe dla SzymonaŻyczenia imieninowe dla BeatyŻyczenia imieninowe dla AnnyŻyczenia imieninowe dla Krzysztofa