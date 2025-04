Te miejsca z pewnością wyróżniają się na tle rozrywkowo-kulturalnej mapie Warszawy. Dlaczego? Ponieważ możesz w nich łączyć kilka przyjemności - spotkania z przyjaciółmi, ulubiony napój, dobrą książkę w przyjemnym otoczeniu.

Księgarnio-kawiarnie w Warszawie: 10 wyjątkowych miejsc

Wyjątkowych, ponieważ tu możesz pogrążyć się w lekturze przy ulubionym napoju. W bibliotece jest to absolutnie niedozwolone, a tu wręcz wymagane. Niektóre z tych miejsc to połączenia kawiarni z bibliotekami, w których za darmo możesz zapoznać się z interesującą cię literaturą, inne to kawiarnio-księgarnie, dzięki którym wybraną książkę będziesz mogła zachować na dłużej.

Znasz te miejsca? Która księgarnio-kawiarnia jest twoją ulubioną?

