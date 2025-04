2 z 12

Dziennik Anne Frank, cena ok. 30 zł

Anne, nastoletnia Żydówka jest ukrywana przez 2 lata wraz z rodziną w mieszkaniu w Amsterdamie. Pisze sekretne listy do zmyślonej przyjaciółki, Kitty. To właśnie one stanowią zapis jej dziennika, nagle urwanego po tym, jak kryjówka zostaje zdemaskowana, a jej mieszkańcy wywiezieni do obozu koncentracyjnego.