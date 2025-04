Nie były to czasy do śmiechu, a jednak to wtedy powstały skecze Kabaretu Dudek, piosenki Starszych Panów i filmy Stanisława Barei. Michał Zawadzki przeprowadzi nas z uśmiechem na ustach przez czasy, kiedy o Polsce mówiono "najweselszy barak w obozie", a pomogą mu w tym Jerzy Gruza, Stanisław Tym, Zofia Czerwińska i wielu innych. Będzie wesoło!

Reklama

Tajemnica PRL-u

Książka Michała Zawadzkiego trafiła do księgarni 23 listopada i jest doskonałą propozycją dla osób, które chcą lepiej poznać czasy PRL-u, bądź powspominać dawne dzieje. Lektura dostarczy nie tylko dobrej zabawy, ale również opowie o wielu tajnikach tamtych czasów.

Abecadło PRL

Reklama

Przegląd kobiecej prasy z lat PRL - przepis na dwudniowe (!) pranie