Karolina Gliniecka, czyli znana tysiącom internautów Charlize Mystery, postanowiła pójść dalej i już nie tylko na blogu, lecz także w książce odkrywać przed nami tajemnice modowego świata. Właśnie wydała swoją pierwszą książkę o tytule: "(Nie) mam się w co ubrać".

Charlize Mystery - blogerka światowej klasy

Blogerka wydaje się mieć nieskończone pomysły na każdą okazję. Jest uosobieniem elegancji, jej stylizacje są inspiracją dla milionów kobiet. Nie dziwi zatem fakt, że publikacje na temat stylizacji Charlize Mystery znalazły się między innymi w:

„Vogue British”,

„Vogue Italia”,

„Elle”,

„Glamour”

„Harper's Baazar”,

„W-magazine”.

Czym jest książka Charlize Mystery pt. "(Nie) mam się w co ubrać"?

Jednym zdaniem można by powiedzieć, że jest to unikalny przewodnik po świecie mody. Jest idealna dla każdego, kto chce wyglądać oszałamiająco, poświęcając na to niewiele czasu i nie rujnując portfela.

"(Nie) mam się w co ubrać" to książka, na którą czekały tysiące Polek. Zawiera inspirujące propozycje stylizacji, praktyczne porady i wskazówki, jak radzić sobie podczas szaleństwa wyprzedaży.

Jakie kwestie porusza i rozstrzyga ta książka?

Blogerka pomoże ci w najbardziej podstawowych, ważnych kwestiach, takich jak:

Jaka sukienka jest idealna do figury typu „gruszka”?

Czy okulary muchy pasują do kształtu Twojej twarzy?

Z jakich tkanin szyje się najlepszej jakości swetry?

Komu zawdzięczamy spódniczkę mini?

Dowiesz się też, jak zapanować nad szafą, rozsądnie dokonywać zakupów, a przede wszystkim, jak łączyć elementy garderoby w gotowe zestawy odpowiednie na różne okazje. Zaufaj Charlize Mystery! Ta książka sprawi, że już nigdy, stojąc przed szafą, nie powiesz: „Nie mam się w co ubrać”.

O autorce:

Karolina Gliniecka, czyli znana tysiącom internautów Charlize Mystery, to jedna z pierwszych w Polsce blogerek modowych i pierwsza, która otrzymała zaproszenie na Nowojorski Tydzień Mody. Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Na podstawie materiałów prasowych