Badania Pentor Research International z 2015 roku pokazują, że Polki są jednymi z najbardziej samokrytycznych kobiet na świecie. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Japonki. Myślimy, że musimy być perfekcyjne pod każdym względem.

Tak jesteśmy wychowane a media i społeczeństwo kreują presję sukcesu. Większość z nas boryka się z przekonaniem, że nie jest wystarczająco dobra. Powinnyśmy być silne, zawsze gotowe do pracy, pomocy, nowych wyzwań i zadowolone. Emocje najlepiej trzymać na wodzy, bo z reguły oznaczają kłopoty. Trzeba sobie radzić, nie marnować czasu, realizować plany i marzenia, robić coś sensownego – słabość dyskwalifikuje. Zapominamy o sobie, poświęcamy się, nadużywamy i tracimy kontakt z mocą, która jest w każdej z nas. A w środku coś szlocha i często już nie wiadomo co, a my czujemy się jakieś "nie takie", niewystarczające...

Poradnik Patrycji Załug Codziennie pewna siebie to propozycja dla kobiet, które pragną zmiany i sposobu by uwolnić się od samokrytyki i krzywdzących przekonań o sobie, odzyskać energię, radość, odnaleźć i zaakceptować z miłością swoje prawdziwe ja.

To ośmiotygodniowy trening pewności siebie, który powstał na bazie ponad 100 poprowadzonych przez autorkę warsztatów poparty jej osobistymi doświadczeniami i prawdziwymi historiami kobiet. Każdy tydzień poświęcony jest jednemu z ośmiu filarów kobiecej pewności siebie, a są to: samoświadomość, samoakceptacja, docenianie siebie, poczucie własnej wartości, wewnętrzna mądrość i zaufanie, odzyskanie kontroli nad swoim życiem, wiara w siebie i otwarcie się na nowe możliwości, pozytywne nastawienie i ugruntowanie. Autorka proponuje aż 40 praktycznych ćwiczeń, po kilka na każdy tydzień, które kompleksowo pomogą w zbudowaniu autentycznej kobiecej pewności siebie.

Poczucie pewności siebie to temat, z którym Patrycja Załug sama musiała się kiedyś zmierzyć i prawdopodobnie dlatego tak doskonale rozumie kobiety, które przychodzą na jej warsztaty:

Byłam wtedy niepewną siebie, młodą kobietą, która pracowała w korporacji, dawała z siebie wszystko i ciągle nie czuła się wartościowa. Gdybyś weszła wtedy do mojej głowy, znalazłabyś tam mnóstwo samokrytyki, lęku przed tym, jak będę oceniona, i wstydu, że jestem niewystarczająco dobra. Miałam wrażenie, że coś jest ze mną nie tak, że jestem jakaś dziwna. Właśnie dlatego byłam świetnym pracownikiem, rzetelnym i bardzo odpowiedzialnym. Pracowałam ponad miarę, nawet kosztem samej siebie. Nie chciałam, żeby "wydało się", że tak naprawdę to jestem słaba i bardzo się boję, jak będę oceniona...

Dziś Patrycja Załug jest inną osobą, a raczej tą samą, tylko połączoną z wewnętrzną mocą. Od siedmiu lat prowadzi warsztaty "Codziennie pewna siebie", w których uczestniczyło już prawie 2000 kobiet, pomagając Polkom wzmocnić pewność siebie, w życiu osobistym i w biznesie. Jest współzałożycielką Akademii Kobiet Sukcesu i Szkoły Liderek, interdyscyplinarnego studium przedsiębiorczości dla kobiet, poprzez które pomaga kobietom wyzwalać przedsiębiorczość i brać życie we własne ręce. Swoją książką zaprasza kobiety do fascynującej podróży w głąb siebie, dzięki której:

poznają, zrozumieją i zaakceptują siebie takimi, jakie są,

staną się dla siebie wspierającymi przyjaciółkami i poczują swoją wartość,

nauczą się codziennego pielęgnowania kontaktu ze sobą,

staną się uważne na siebie i zaczną bardziej żyć tu i teraz,

wzmocnią się w kreowaniu swojego życia świadomie i w zgodzie ze sobą,

czyli staną się codziennie pewne siebie i siebie autentycznie ciekawe.

Czym jest prawdziwa pewność siebie?

Nie jest nią robienie dobrego wrażenia na otoczeniu, podczas gdy drżysz w środku i boisz się, jak będziesz oceniona. Nie jest nią również stan, kiedy przekonujesz innych, że coś jest świetnym pomysłem, choć sama w niego nie wierzysz. – pisze Patrycja Załug.

–Pewność siebie to nie arogancja, kiedy uważasz, że jesteś ważniejsza i mądrzejsza od drugiego człowieka, i dajesz mu to odczuć, a robisz to, bo w głębi duszy myślisz, że jesteś gorsza i boisz się, że jeśli nie będziesz dominować nad innymi, to się to wyda. Nie jest również pewnością siebie ślepe dążenie do celu, gdy po drodze tracisz zdrowie i niszczysz ważne dla Ciebie relacje. To wszystko są tylko zewnętrzne oznaki tego, co przyjęliśmy uznawać za pewność siebie i cenić dokładnie tak samo, jak zaczęliśmy jadać tani fast food zamiast sycących zdrowych posiłków.

Wywyższanie się ponad innych, arogancja, brak życzliwości dla drugiego człowieka to nie pewność siebie, ale znak, że żyjemy odłączeni od siebie – kontynuuje i dodaje, że naturalną pewność siebie można zaobserwować u małej dziewczynki, która z zachwytem wpatruje się w swoje oblicze w lustrze – połączona z wewnętrznym pięknem i promiennością, nieskażona obowiązującymi kanonami i wzorcami urody i stylu. Jako dorosłe kobiety często gubimy to połączenie ze sobą i świadomość swojej wartości.

Prawdziwą pewność siebie można zaobserwować u cichych mistrzów, którzy nie muszą nikogo przekonywać o swojej wartości, bo są jej świadomi. Taką właśnie pierwotną i mocną pewność siebie pozwala odzyskać kobietom, które przychodzą do niej na warsztaty jak i czytelniczkom jej książki.

O autorce

Patrycja Załug - pierwsza w Polsce dyplomowana trenerka specjalizująca się w temacie kobiecej pewności siebie. Przez ostatnie 7 lat pomogła ponad 2000 kobiet wzmocnić się, uwierzyć w siebie i poczuć się pewnie, w życiu i w biznesie. Absolwentka studiów trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Coachów Grupy Trop i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie na wydziale prawa.

Od 7 lat z sukcesem prowadzi własny biznes ucząc kobiety przedsiębiorczości i autentycznej kobiecej pewności siebie w życiu i w biznesie. Współzałożycielka Akademii Kobiet Sukcesu oraz Szkoły Liderek, interdyscyplinarnego studium przedsiębiorczości dla kobiet. Autorka projektu "Codziennie Pewna Siebie", w ramach którego prowadzi warsztaty, treningi dla kobiet oraz fan page pod tym samym tytułem. To właśnie te warsztaty stały się inspiracją do powstania książki.

Prowadzi indywidualne i grupowe szkolenia dla kobiet z budowania pewności siebie, także w wystąpieniach publicznych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, które zdobyła m.in. jako prezenterka regionalnej telewizji, mówczyni na konferencjach dla kobiet oraz dziennikarka prowadząca autorską audycję w Radio KOLOR. Posiada prestiżowy tytuł Competent Communicator oraz Competent Leader nadawany przez Toastmasters International.Regularnie praktykuje Vipassanę.