"Biblioteka romansu" to seria najpopularniejszych powieści miłosnych napisanych przez Jadwigę Courths-Mahler, jedną z najpłodniejszych pisarek w historii literatury.

O autorce książek

Swoją pierwszą powieść napisała mając siedemnaście lat. Systematyczną pracę pisarską rozpoczęła w 1905 r., już jako żona i matka dwóch córek, początkowo aby zarobić na utrzymanie rodziny. Wydając po kilka powieści w roku, osiągnęła z czasem jako autorka niezwykłą popularność. W jej dorobku pisarskim znalazło się ponad dwieście tytułów. Większość z nich, wciąż wznawiana, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kolejnych pokoleń czytelniczek. Serię poleca Małgorzata Kalicińska, autorka bestsellerowych powieści. Patronem medialnym jest portal polki.pl

"Tajemnica pierścienia z rubinem"

Premiera tomu 1. "Tajemnica pierścienia z rubinem" odbyła się 17 lipca. Książka jest dostępna z magazynem Przyjaciółka lub w samodzielnej sprzedaży w kioskach i dobrych punktach sprzedaży prasy. Cena tomu 1. – tylko 4,99 zł. Kolejne tomy będą w sprzedaży co dwa tygodnie w czwartki w cenie 11,99 zł.

"Tajemnica pierścienia z rubinem" to jedna z najczęściej wznawianych powieści Jadwigi Courts-Mahler. Jej akcja toczy się w tajemniczym zamku Treuenfelds, gdzie dochodzi do zagadkowej zbrodni. Wcześniej pojawia się na zamku guwernantka o imieniu Griseldis, zaangażowana przez hrabiego Harro w charakterze wychowawczyni jego córki Gildy. Matka dziewczynki nie żyje, opiekę nad nią sprawuje macocha. Pewnego dnia Griseldis odkrywa dziwną skrytkę, łączącą się z sypialnią hrabiny Alice. Kiedy do niej wchodzi, ktoś biegnący przez pokój zatrzaskuje ciężkie drzwi i młoda kobieta zostaje uwięziona.

„Daleka jest droga do szczęścia”

Tom 2 – premiera 31 lipca. Agata Laneck cudem unika śmierci. Podczas burzy w Alpach chroni się pod drzewem rosnącym tuż nad przepaścią. Nim urwisko się osuwa, jakiś tajemniczy mężczyzna bierze ją na ręce i chroni w bezpiecznym miejscu. Agata czuje, że ten moment zaważy na całym jej życiu. Mężczyzna jednak wyznaje, że jest żonaty, a żona, której nie kocha, nigdy nie zgodzi się na rozwód. Odchodzi, lecz losy obojga zostają splecione na zawsze. Ich droga do wspólnego szczęścia okaże się wyjątkowo wyboista i trudna do pokonania.

„Sprzedane dusze”

Tom 3 – premiera 14 sierpnia. Rosa Rietberg nigdy nie miała łatwego życia. Jako sierota, upokarzana przez zachłannych krewnych, musiała znosić wiele cierpień. Ciężko pracowała i klepała biedę, ale nawet za cenę poprawy losu nie godziła się na sprzedanie swej duszy i zabicie uczuć. Ratunek dostrzegła w ucieczce z domu, jednak nowy rozdział w jej życiu nie przynosi jej spokoju i szczęścia. Zanim tak się stanie, przeżywa wielką podróż do Argentyny i wielką miłość, ale także ucieczkę z domu publicznego w Buenos Aires, do którego doprowadza ją pokrętny los.

"Diamenty i perły"

Tom 4. Daisy Haller, nieco rozkapryszona i znudzona życiem młoda panna, płynie z ojcem do jego ojczystej Ameryki. Stamtąd wyrusza jachtem w podróż dookoła świata, która nieoczekiwanie odmieni jej losy. Najpierw zostaje napadnięta w celach rabunkowych, potem zawiera znajomość, która przeradza się w gorącą miłość i przynosi jej upragnione szczęście. Uratowane diamenty i perły towarzyszą Daisy na ślubnym kobiercu.

"Kaprysy losu"

Tom 5. Podczas alpejskiej wspinaczki ginie towarzysz przyjaciela bogatego przedsiębiorcy Georga Rolanda. Czując się winny tej śmierci, Georg składa postanowienie, że jego córka Waltraut poślubi syna tragicznie zmarłego przyjaciela. Ich dzieci początkowo zgadzają się i wkrótce rzeczywiście zakochują się, jednak nie w sobie. Kim są ci, którzy zawładnęli ich sercami? I czy młodzi zdołają przekonać ojca dziewczyny, że zmuszanie ich do ślubu może im przynieść tylko nieszczęście?

Gdzie można kupić książki?

Kolekcję można zamówić również w prenumeracie na stronie hitsalonik.pl. To platforma zakupowa kolekcji książkowych i filmowych wydawnictwa Edipresse – teraz w nowej odsłonie z wieloma nowościami i bestsellerami. Łatwa nawigacja i przejrzysta prezentacja oferty ułatwia możliwość szybkiego złożenia zamówienia na wybrane pozycje. Serie kryminalne, romanse, sagi, serie historyczne, bestsellerowe powieści znanych autorów oraz kultowe kolekcje filmowe - każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie w zależności od zainteresowań.

Książki są wydawane w praktycznych i poręcznych formatach. W sam raz do czytania w trakcie podróży do pracy czy na wakacje. Istnieje możliwość zakupu zarówno aktualnych wydań, jak i wybranych numerów archiwalnych. Dzięki przejrzystej i łatwej w nawigacji stronie składanie zamówień i dokonywanie płatności jest niezwykle proste. A dostawa, realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest szybka i terminowa.

