Poczwórny sukces "Zjawy"

69. ceremonia wręczenia nagród BAFTA w tym roku należała do "Zjawy". Film okazał się bezkonkurencyjny. Podbił serca Brytyjczyków, odnosząc poczwórny sukces. "Zjawa" została uznana za najlepszy film roku, Leonardo DiCaprio otrzymał statuetkę za najlepszego aktora pierwszoplanowego, a Alejandro González Inárritu za najlepszego reżysera. Co więcej Emmanuel Lubezki - meksykański operator filmowy - otrzymał Oscara za najlepsze zdjęcia do "Zjawy".

Leo jako najlepszy aktor

To był szczęśliwy wieczór dla Leonarda DiCaprio. Trzeba przyznać, że aktor, który wcielił się w odważnego trapera walczącego o przetrwanie, otrzymał nagrodę zasłużenie. Rola, jaką zagrał, wymagała od niego poświęceń i nabycia wielu umiejętności. DiCaprio podczas odbierania statuetki wyznał, że wielu brytyjskich aktorów miało na niego wpływ, m.in.: Tom Courtenay, Gary Oldman, Daniel Day Lewis, a szczególnie Tom Hardy, który zagrał w "Zjawie" okrutnego najemnika skazującego głównego bohatera na pewną śmierć. DiCaprio dedykował nagrodę matce, która w dniu uroczystości obchodziła urodziny.

Brie Larson jako najlepsza aktorka

Statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej otrzymała Brie Larson. W "Pokoju" wcieliła się w rolę Ma - dziewczyny porwanej przez psychopatycznego wielbiciela, a następnie więzionej wraz z synem w szopie. Larson zagrała w filmie fenomenalnie. Jej kreacja aktorska oparta na graniu emocjami zachwyciła Brytyjczyków. Aktorka doskonale wyraziła niepokój, rozpacz i niemoc towarzyszące bezbronnej kobiecie podczas przebywania w pokoju, który dla jej nieświadomego prawdziwej rzeczywistości synka stanowił cały świat. Z ogromną naturalnością udało jej się odtworzyć przechodzenie procesu adaptacji młodej kobiety do środowiska społecznego po ucieczce z pokoju.

Nagroda honorowa dla Sidneya Poitiera

Nagroda honorowa trafiła do Sidneya Poitiera - 88-letniego pierwszego czarnoskórego gwiazdora filmowego. W 1964 roku Poitier otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie "Polne lilie". To właśnie wtedy nagroda po raz pierwszy została przyznana czarnemu aktorowi. Niestety ze względu na ciężki stan zdrowia Sidney nie mógł uczestniczyć w ceremonii Akademii Brytyjskiej. Nagrodę odebrał w domu w Los Angeles.

Stephen Fry po raz 11.

Galę BAFTA 2016 po raz 11. prowadził Stephen Fry. Brytyjski aktor, pisarz i komik po raz kolejny bawił publiczność specyficznym poczuciem humoru. W tym roku skrytykował kreację projektantki Jenny Beavan, twierdząc, że jest "damą przebraną za torbę". Uczestnicy uroczystości bez chwili zastanowienia postanowili na Twitterze wyrazić opinię na temat śmiałej wypowiedzi komika. Fry zaczął uspokajać publiczność, przekonując, że Beavan jest jego przyjaciółką i na pewno zrozumiała dowcip.

Nagrody BAFTA 2016 - lista laureatów



Film: "Zjawa"

Reżyser: Alejandro González Inárritu ("Zjawa")

Aktorka: Brie Larson ("Pokój")

Aktor: Leonardo DiCaprio ("Zjawa")

Aktorka w roli drugoplanowej: Kate Winslet ("Jobs")

Aktor w roli drugoplanowej: Mark Rylance ("Most szpiegów")

Wschodząca gwiazda: John Boyega ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy")

Scenariusz oryginalny: "Spotlight"

Scenariusz będący adaptacją: "Big Short"

Zdjęcia: Emmanuel Lubezki ("Zjawa")

Muzyka: Ennio Morricone ("Nienawistna ósemka")

Charakteryzacja: "Mad Max: Na drodze gniewu"

Kostiumy: "Mad Max: Na drodze gniewu"

Montaż: "Mad Max: Na drodze gniewu"

Scenografia: "Mad Max: Na drodze gniewu"

Dźwięk: "Zjawa"

Efekty specjalne: "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"

Animacja: "W głowie się nie mieści"

Dokument: "Amy"

Debiut: "Theb" Abu Nowary

Film brytyjski: "Brooklyn" Johna Crowleya

Brytyjski krótki metraż: "Operator"

Brytyjska krótka animacja: "Edmond"

Film nieanglojęzyczny: "Dzikie historie" (Argentyna)

BAFTA 2016 - zwiastun Oscarów?

Nagrody BAFTA 2016 nie były dla uczestników ceremonii dużym zaskoczeniem. "Zjawa" od początku była zdecydowanym faworytem członków Akademii. Czy sukces superfilmu na gali BAFTA zwiastuje jej zwycięstwo na ceremonii wręczenia Oscarów? Dowiemy się o tym już 28 lutego.

Trzymamy kciuki za "Zjawę" i DiCaprio i z niecierpliwością czekamy na wyniki!

