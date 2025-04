Posłuchaj autora i jego opowieści! Audiobook to genialne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią lub nie mają czasu czytać. Warto wówczas w samochodzie, czy podczas relaksu w ogronie czy na balkonie posłuchać niezwykłych opowieści. Poniżej prezentujemy te, które mogą przypaść wam do gustu.

"Jolka, Jolka, pamiętasz?"

“Jolkę…” podczas festiwalu Przystanek Woodstock odśpiewało 700 tysięcy ludzi i niewykluczone, iż fakt ten zachęcił jej autora do spisania tych mocno niekonwencjonalnych wspomnień. Po zeszłorocznym sukcesie książki tym razem do czytelników trafia audiobook. O kolorach i zapachach PRL-u, kulisach sławy piosenkarzy okraszanych anegdotami i przyprawionych niemałą szczyptą humoru czytają Marek Dutkiewicz i Maciej Orłoś. Audiobook został wzbogacony instrumentalnymi aranżacjami piosenek. O czym posłuchamy? To historie prawdziwe z życia artystycznej bohemy PRL-u, z których każda brzmi jak z „Misia” wzięta, a także opowieści o kulisach powstania największych hitów polskiej sceny muzycznej. Audiobook dostępny jest w formacie mp3 i można go pobrać w Audiotece.

Beata Pawlikowska i jej "Między światami"

Zawsze ciągnęło mnie w świat. Fascynowało mnie poznawanie nowych kultur, miejsc i ludzi.

Podczas podróży po świecie zaczęłam odkrywać, że dookoła nas jest znacznie więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. W inkaskim mieście Machu Picchu w Peru, w buddyjskiej osadzie Bodh Gaya w Indiach, na poszarpanych wiatrem górskich bezdrożach Boliwii, w jaskiniach należących kiedyś do mnichów w Kapadocji, w niespokojnej gęstwinie dżungli amazońskiej, w australijskim buszu i na pachnących wiecznością sawannach Afryki. Wszystko co było, co jest i co będzie jest ze sobą połączone w najbardziej niezwykły, magiczny sposób, jaki można sobie wyobrazić. A my możemy dowolnie podróżować między wszystkimi światami... - Czyta Beata Pawlikowska

"Blondynka nad Gangesem"

Indie. Magiczne Varanasi nad Gangesem. Kurs medytacji, gdzie zostałam uwięziona. Trzymetrowe mury z drutem kolczastym. Bez paszportu, bez pieniędzy, bez telefonu, bez możliwości skontaktowania się ze światem. Nocami za murem wyły głodne szakale. Samotna wyprawa przez północno-wschodnie Indie. Historia całkiem kryminalna, która zdarzyła się naprawdę...

"Narkotyki, anoreksja i inne sekrety"

Jak zrozumieć kogoś, kto jest uzależniony. Skąd się bierze i na czym polega anoreksja. Dlaczego twój syn sięga po narkotyki. Jaki jest mechanizm uzależnienia. Jak im pomóc. Przeszłam przez anoreksję i bulimię, ciągle wpadałam w następne uzależnienia. Wyleczyłam siebie, bo dotarłam do źródła problemu, zrozumiałam czym jest i jak je uzdrowić. O tym jest ta książka. - Beata Pawlikowska.

