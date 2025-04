Życie dzisiejszych dwudziestoparolatek nie należy do najłatwiejszych. Problemy finansowe i związki z niewłaściwymi mężczyznami. Tak wygląda ich codzienność. To o nich mówi przebojowy serial HBO "Dziewczyny", uhonorowany dwoma Złotymi Globami i nagrodą Emmy. 4. sezon serialu zadebiutował właśnie na DVD!

Hannah Horvath (Lena Dunham) mieszka w Nowym Jorku i nie traci nadziei, że kiedyś zostanie słynną pisarką. Skończyła college, nie ma stałej pracy i wcale nie spieszy się, by się usamodzielnić. W różnych sytuacjach życiowych wspierają ją koleżanki. Jedną z nich jest współlokatorka i zarazem najlepsza przyjaciółka Marnie Michaels (Allison Williams). Jessa Johansson (Jemima Kirke) jest wolnym duchem i miłośniczką podróży. Shoshanna Shapiro (Zosia Mamet) to kuzynka Jessy i miłośniczka serialu "Seks w wielkim mieście".

4. sezon serialu "Dziewczyny"

W 4. sezonie dziewczyny wkraczają w dorosłe życie, nowe towarzystwo oraz nową rzeczywistość. Hannah (Lena Dunham) wyprowadza się do Iowa, gdzie rozpoczyna prestiżowy kurs z kreatywnego pisania, który ma pomóc jej stać się poważną pisarką, podczas gdy jej związek z Adamem (Adam Driver) staje pod znakiem zapytania. Tymczasem w Nowym Jorku Marnie (Allison Williams) kontynuuje karierę muzyczną próbując zrównoważyć swoje uczuciowe i profesjonalne relacje z Desim (Ebon Moss-Bachrach). Shoshanna (Zosia Mamet) po skończeniu studiów, zaczyna chodzić na rozmowy w sprawie pracy i próbuje uporządkować swój związek z Rayem (Alex Karpovsky). Natomiast Jessa (Jemima Kirke) stara się wytrwać w trzeźwości dzięki wsparciu grupy AA, choć jej zdolność do dramatyzowania się nie zmienia. Na przemian zabawne i wzruszające losy Dziewczyn, zaskoczą nieoczekiwanymi zwrotami, podczas których przyjaciółki będą chciały zdobyć wszystko: sukces zawodowy i prawdziwą miłość - w Nowym Jorku i nie tylko.

Krótko o serialu "Dziewczyny": warto, bo...

"Dziewczyny" to realistyczna opowieść o współczesnych dwudziestoparolatkach w dużej mierze oparta na autentycznych przeżyciach Leny Dunham i jej przyjaciół.

Pracując nad tym serialem starałam się, żeby był przede wszystkim szczery. To było dla mnie najważniejsze. Nie chciałam tworzyć bohaterów i fabuły, które byłyby nieprawdziwe.

– mówi Lena Dunham.

To przywiązanie do realizmu zaintrygowało Judda Apatowa, który zdecydował się podjąć produkcji najpierw pilotażowego odcinka "Dziewczyn", a później całego serialu.

To pierwszy serial, który daje mężczyznom możliwość wejrzenia w głąb zwyczajnej młodej kobiety.

– wyjaśnia Apatow.

"Dziewczyny" to nie pierwszy i na pewno nie ostatni serial, którego bohaterkami są mieszkanki Nowego Jorku, jednak zdaniem Leny Dunham jej produkcja jest wyjątkowa.

"Plotkara" opowiadała o bogatej młodzieży z Upper East Side. Bohaterkami "Seksu w wielkim mieście" były kobiety, które ustawiły się zawodowo i teraz robią wszystko by ustabilizować swoje życie osobiste i założyć rodziny. "Dziewczyny" wypełniają lukę pomiędzy tymi dwoma serialami.

– wyjaśnia Lena Dunham.

Premiera 1. odcinka "Dziewczyn" na amerykańskiej antenie HBO odbyła się 15 kwietnia 2012 roku i zgromadziła przed telewizorami ponad 800 tys. widzów. Sezony 1-4 serialu spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków, którzy chwalili zarówno inteligentny i dowcipny scenariusz jak i odtwórczynie głównych ról. People Magazine nazwał serial "doskonałym" a opiniotwórczy New York Magazine określił go jako "rewelację". W styczniu 2016 roku na antenie HBO pojawi się także 5. sezon serialu. "Dziewczyny" mają już na swoim koncie prestiżową nagrodę Emmy jak również dwie nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Reżyserów Castingu oraz nominację do nagrody Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych. Serial otrzymał do tej pory dwa Złote Globy w kategoriach: Najlepszy serial komediowy lub musical oraz aktorka w serialu komediowym.

