Niewiele jest polskich filmów, które większość widzów bez zastanowienia określiłaby "kultowy". Jednym z nich z pewnością jest "Miś". Film Stanisława Barei, którego zna każdy, choć nawet nie zdaje sobie sprawy! Film, który jest kopalnią zabawnych powiedzonek i dialogów, przetrwał i wciąż jest aktualny. Po 35 latach od daty powstania filmu (pojawił się na ekranach 4 maja 1981 roku) widzowie cenią "Misia" traktującego o perypetiach przygłupiego prezesa klubu sportowego, głównie ze względu na pojedyncze, genialne sceny; za dialogi, które zna się na pamięć i które wciąż żyją swoim życiem.

Z pewnością znacie większość cytatów, tzw. bareizmów, które mają się dobrze i są w językowym obiegu. Przedstawiamy, z okazji 35-lecia filmu, 35 cytatów, dialogów sytuacyjnych z filmu.

Dowcip musi być chroniony jak nazwisko.

- Dowcipy z moich filmów spotykam nawet w "Trybunie Ludu". Jeżeli po filmie, to pół biedy; gorzej, gdy przed ukończeniem. Dlatego wolałbym, żeby nie było cytatów ze scenopisu. Dowcip musi być chroniony jak nazwisko - żalił się Stanisław Bareja Tadeuszowi Sobolewskiemu z miesięcznika "Film".

1.

Nie ma takiego miasta - Lądyn! Jest Lądek, Lądek Zdrój, tak...

2.

Czy konie mnie słyszą?!

3.

Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, takie jest odwieczne prawo natury! Czy ja palę? Pani kierowniczko! Ja palę przez cały czas! Na okrągło!

4.

Parówkowym skrytożercom mówimy nie!!!

5.

Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam! To śpiewałem ja – Jarząbek.

6.

Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

7.

Straszne tu się chamstwo zjeżdża z całego świata. Kasza niedogotowana. Jedziemy do redakcji.

8.

Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział!

9.

Każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem szczególnym dobrem narodu (hasło propagandowe na przejściu granicznym)

10.

Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam kaszankę, słoninę, rąbankę, to bimbru się też napiję. Spod serca, kap, kap, słonina i schab, salceson i dwa balerony...

- Widzisz, synku? Tak wygląda baleron! (Fragment musicalu w teatrze i komentarz ojca do syna)

11.

- Szukamy pana Palucha.

- Słucham...

- Pan się nazywa Paluch?

- Tak, a bo co?

- A może pan ma brata, panie Paluch?!

- Panowie pozwolą... że się... przedstawię... Zdzisław Dyrman... zasadniczo...

12.

- Wczoraj jechałem tędy, tych domów jeszcze nie było.

- Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przechodziła do domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie było, a dzisiaj już by był, to wy byście staruszkę przejechali, tak?

- A to być może wasza matka!

- Jak ja mogę przejechać matkę na szosie, jak moja matka siedzi z tyłu?

- Halo, tu "Brzoza", tu "Brzoza"! Źle cię słyszę! Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu... "Matka siedzi z tyłu!" Tak powiedział!

13.

Właśnie do ciebie dzwonię, żeby ci powiedzieć, że nie mogę z tobą rozmawiać.

14.

Hej młody Junaku, smutek zwalcz i strach. Przecież na tym piachu za 30 lat, przebiegnie z pewnością jasna długa prosta, szeroka jak morze Trasa Łazienkowska. I z brzegiem zepnie drugi brzeg, na którym twój ojciec legł!

15.

Nie bądźcie natrętni! Natrętny pasażer... O! A gdyby tu wasz synek z grupą stuosobową odlatywał i każdy z rodziców chciałby wejść, to jaki byłby tłok, sami widzicie. I nie mówcie, że nie macie synka, bo w każdej chwili mieć możecie (sprawdzić, czy nie ksiądz).

16.

- Jedźmy, jedźmy na te grzyby! Wio! Po drodze winko kupimy... Córeczka mi się urodziła to jest okazja!

- Co, znowu?

- Eeee... Ta co cztery lata temu. Dziecko jest dziecko - wypić zawsze można, nie?

17.

- Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu "Tęcza". Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie - to wilki! To mówiłem ja - Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Niech żyje nam prezes sto lat!

18.

- Co jest?!

- Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło. Temu misiu.

19.

- 115, a powinno być 119.

- Schudłem cztery kilo.

- Schudliście. Słowem przywozicie do kraju o 4 kilogramy obywatela mniej. A gdyby tak każdy wracał do kraju ze stratą paru kilo? Byłoby nas mniej coraz - Polaków!

- To co ja mam zrobić?

- 60 za każdy kilogram. A wykształcenie jakieś macie?

- Wyższe.

- A przepraszam, to po 75.

20.

Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem?! Jestem Wesoły Romek! Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz! Powtarzam zatem jeszcze raz: jestem Wesoły Romek! Mam...

21.

Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumie! Ja rozumie, że wam jest zimno! Ale jak jest zima to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, takie jest odwieczne prawo natury!

22.

Jak byłem młody, to też byłem Murzynem i grałem w kosza.

23.

- Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet tam i swoje... plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów!

24.

- No ale... A ty skąd wiedziałaś, że mnie zastaniesz... przecież wiedziałaś, że wyjeżdżam.

- Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy.

- Jak to - przechodziłaś?!!! Z tragarzami?

- Taa!! Przechodziliśmy. Z tragarzami. Bardzo cię polubiłem, chłopie.

25.

- Co to w ogóle jest miłość? Czy to jest coś takiego?

- Miłość?

- No. Czy to w ogóle jest coś takiego?

- W telewizji czasem pokazują, jak jacyś tam się kochają, albo mówią...

- No. Ale w życiu to chyba niemożliwe...

26.

- Pani Iwonko! Pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił.

- Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.

27.

Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić.

28.

Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym czołem. Polski mam paszport na sercu. Skąd, pytam, skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i trudu, ze znoju codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla. A węgiel to koks, to antracyt.

29.

Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi: "Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera". Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy... Nie, nie! Zamieńcie go na psa! Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miauczy...

30.

Cholera jasna! Won mi tu stąd, jeden z drugim! Będzie mi tu kłaki rozrzucał! Panie! Tu nie jest salon damsko-męski! Tu jest kiosk RUCH-u! Ja... Ja tu mięso mam!

31.

- Dwie kawy i dwie wuzetki... I co jeszcze?!

- Dlaczego "dwie kawy i dwie wuzetki"?

- Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego! Bijemy się o "Złotą patelnię"!

32.

Otóż to, nikt nie wie po co [jest ten miś], więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skale naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o sześć instytucji – który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu, i co się wtedy zrobi?

- Protokół zniszczenia.

33.

- Bardzo porządna dziewczyna.

- Trudno, co robić.

34.

Z twarzy podobny zupełnie do nikogo.

35.

Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet tam i swoje... plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów!

Mamy nadzieję, że skutecznie zachęciłyśmy was do ponownego (lub pierwszego) seansu! Dla fanów kultowego filmu mamy dobrą wiadomość: z okazji jubileuszu Empik wraz ze Stanisławem Tymem, rodziną Barejów i Olą Cieślak przygotował wyjątkową kolekcję akcesoriów i dodatków z cytatami z filmu.

