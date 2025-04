Choć zasadniczo nie ma obowiązku zakładania księgi dla każdej nieruchomości czy lokalu, to warto to zrobić, bo księga ułatwia przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z obrotem nieruchomości. Dla danej nieruchomości taką księgę wieczystą zakłada się tylko raz.

Kiedy musisz założyć księgę wieczystą?

Należy to zrobić:

Przy kupnie mieszkania na kredyt. Bank wymaga, by pożyczka była zabezpieczona tzw. hipoteką, czyli odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. Przy nabyciu nowego mieszkania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

W tym drugim przypadku formalności związane z założeniem księgi załatwia za ciebie notariusz, przed którym następuje przeniesienie własności nieruchomości. W akcie notarialnym zamieszcza wniosek o założenie księgi wieczystej i wpisanie do niej twoich praw. Akt przesyła następnie do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. On też pobiera opłatę związaną z założeniem księgi.

Jak sporządzić wniosek?

Jeśli sama zakładasz księgę, musisz wypełnić stosowny wniosek (druk KW-ZAL jest dostępny w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl) i złożyć go w sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Wniosek o wpis powinien zawierać:

adres, opis nieruchomości, miejsca jej położenia oraz jej przeznaczenie (mieszkalna, użytkowa itp),

listę wszystkich ewentualnych współwłaścicieli,

powołanie tytułu własności (chodzi o to, na jakiej podstawie jesteś właścicielką),

oświadczenie, że nie wiesz o istnieniu ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności).

Do wniosku powinnaś dołączyć:

dokumenty potwierdzające twoje prawo do konkretnej nieruchomości (np. umowa kupna–sprzedaży, darowizny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu.), dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

wypis z rejestru gruntów,

wyrys z mapy ewidencyjnej,

wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę,

zaświadczenie ze spółdzielni określające położenie lokalu oraz jego powierzchnię – w przypadku lokalu spółdzielczego.

Jeśli sąd natomiast korzysta z systemu księgi elektronicznej – trzeba wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl/kw/kw_zal.pdf).

Uwaga! Wszystkie dokumenty, będące podstawą wpisu, muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły.

Sąd na tzw. posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności zainteresowanych osób, sprawdza dane z ewidencji gruntów i bada, czy dokumenty są autentyczne. Następnie powiadomi cię o założeniu księgi i poda jej numer (przekaże go jednocześnie do gminnego rejestru gruntów). Warto go zapamiętać – będzie potrzebny przy dokonaniu wpisu w księdze.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

To zależy od tego, czego dotyczy wniosek.

Zapłacisz:

200 zł – za wpis prawa własności, użytkowania wieczystego;

200 zł – za wpis hipoteki;

150 zł – za wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku , albo zniesienia współwłasności także po podziale majątku dorobkowego małżonków;

150 zł za wniosek o wpis:

– własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

– własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

100 zł – za wykreślenie wpisu hipoteki z księgi.

60 zł za wniosek o:

– założenie księgi wieczystej,

– połączenie nieruchomości w jednej księdze, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby prowadzonych nieruchomości- odłączenie nieruchomości lub jej części,

– sprostowanie działu I-O (działu I).

Z księgi wieczystej możesz zrobić odpis (będzie go np. wymagał bank, w którym chcesz wziąć kredyt). Musisz jednak za to zapłacić:

30 zł za odpis zwykły,

60 zł za odpis zupełny,

1 zł za każdą kserokopię dokumentu z księgi,

10 zł za zamknięcie księgi.

Szczegółową informację temat wysokości opłat znajdziesz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dostępna na stronie bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta).

Warto wiedzieć:

Od ubiegłego roku możliwe jest także uzyskanie odpisu z księgi wieczystej, wyciągu lub zaświadczenia o zamknięciu księgi przez internet. Obowiązujące przepisy pozwalają na złożenie wniosku on line o wydanie odpowiedniego dokumentu w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Umożliwi ona samodzielne wydrukowanie dokumentu za pośrednictwem internetu. Takie wydruki mają moc dokumentów wydawanych przez sąd! Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera opłaty przy składaniu wniosków za pośrednictwem internetu:

20 zł – od wniosku za wydanie zwykłego odpisu,

50 zł – od wniosku za wydanie zwykłego odpisu,

– od wniosku za wydanie zwykłego odpisu, 5–20 zł – od wniosku o wyciąg z księgi. Opłata zależy od tego, z ilu działów księgi potrzebny jest ci wyciąg.

