Myślisz, że ustalanie każdorazowo miesięcznego budżetu nie ma większego sensu, bo i tak potem się go zwykle nie trzymasz? Faktycznie jeśli tak podchodzisz do kwestii swoich pieniędzy, nigdy nie będzie ci łatwo opanować wydatków. Ale, co za tym idzie, będziesz miała raczej marne szanse na wzbogacenie się. Jeśli zatem zależy ci na tym choć trochę, ucz się dyscypliny w sprawach finansowych. Sporządzanie domowego budżetu z pewnością ci w tym pomoże!

Korzyści z prowadzenia domowego budżetu

Co daje prowadzenie miesięcznego domowego budżetu? Przeczytaj!

1. Działasz zgodnie z planem

A plan zawsze jest konieczny, jeśli chcesz do czegoś dojść. Aby trzymać wydatki w ryzach, warto na początku miesiąca rozplanować wszystkie dochody na poszczególne wydatki i oszczędności.

2. Nie wydajesz pod wpływem emocji

Jeśli masz zaplanowane wszystkie wydatki na miesiąc, łatwiej jest ci opanować się przed zakupem czegoś dodatkowego. Czy to znaczy, że mając plan trzeba przestać kupować sobie jakichś fajnych nowych rzeczy? Absolutnie nie! Ale wydawać na nie tylko tyle, ile zaplanowałaś w budżecie.

3. Masz pewność, że wystarczy ci funduszy na cały miesiąc

Skoro zrobiłaś plan i umieściłaś w nim wszystkie wydatki i oszczędności, masz gwarancję i spokój, że do końca miesiąca na pewno wystarczy ci funduszy. Czy nie o takim komforcie do tej pory marzyłaś?

4. Zauważasz, że na wszystko ci starcza

A nawet nieco zostaje... Mając plan, starasz się go nie przekraczać, więc jest szansa, że na pewne rzeczy wydasz nawet mniej, niż założyłaś.

5. Jesteś przygotowana na "wszelki wypadek"

W każdym miesięcznym budżecie powinnaś mieć pewną kwotę, która będzie przeznaczona na jakieś niezapowiedziane wydatki. W razie gdyby się takie pojawiły, nie będziesz musiała się martwić i myśleć o tym, skąd wziąć lub pożyczyć pieniądze. Czy to nie wystarczający powód, by zacząć wreszcie regularnie prowadzić budżet domowy?

