Kraków przygotowuje się do budowy metra.

Wkrótce powstanie metro w Krakowie. Prezydent miasta Aleksander Miszalski przyznał, że rozpoczęcie budowy metra jest jedynym z jego priorytetów. Zapowiedział, że w najbliższych dniach powoła radę konsultacyjno-naukową budowy metra w Krakowie. Za projekt budowy metra odpowiedzialny będzie wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur.