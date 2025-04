Według danych PIE na koniec 2023 roku do kobiet należało 34 proc. jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce.

Z analizy danych z KRS przeprowadzonych przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, wynika natomiast, że na koniec 2021 roku do kobiet należało 32,5 proc. wszystkich firm w Polsce. Kobiety są właścicielkami 31 proc. mikroprzedsiębiorstw(do 9 pracowników), 25,5 proc. małych firm (od 10 do 50 pracowników), 15,7 proc. średnich (od 51 do 250 pracowników), a w sektorze dużych firm (powyżej 250 pracowników) - 13,3 proc.

Co motywuje kobiety do prowadzenia własnego biznesu?

Kobiety motywuje do prowadzenia własnego biznesu przede wszystkim niezależność finansowa i poczucie, że mogą zarządzać swoim czasem. Co z drugiej strony czasem bywa też zgubne, jeśli angażujemy całą swoją uwagę, a swój czas, rodzinę i znajomych poświęcamy na rzecz prowadzenia biznesu

– mówi serwisowi Newseria Emilia Bartosiewicz-Brożyna, redaktor naczelna LadyBusiness.pl, założycielka społeczności LBC i prezeska Fundacji LBC.

Z danych PIE wynika, że kobiety najczęściej zakładają firm handlowe (20 proc.) oraz biznesy określone kodem PKD „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (15 proc.) – pod tym pojęciem kryje się działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, działalność prawnicza czy też działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Zdaniem Emilii Bartosiewicz-Brożyny, Polki często nie do końca wierzą w swoje kompetencje – chodzi o tzw. syndrom oszusta.

Zrobię jeszcze jeden certyfikat, jeszcze jeden kurs, to wtedy będę mogła powiedzieć o sobie „ekspertka”. Wydaje mi się, że w innych krajach wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego życzyłabym przedsiębiorczym kobietom trochę więcej odwagi, żeby bardziej uwierzyły w siebie i w swoje kompetencje

- mówi agencji Newseria Biznes Emilia Bartosiewicz-Brożyna.

Podobne zdanie ma dr Anna Szymańska, starsza analityczka w zespole foresightu gospodarczego w PIE. Wskazuje też na konieczność godzenia ról.

Strach przed porażką i brak wiary w swoje umiejętności powstrzymują kobiety częściej niż mężczyzn przed założeniem działalności. Jednocześnie kobiety napotykają więcej trudności z pogodzeniem prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji opiekuńczych.

Kobiety mają spore szanse w biznesie. Według danych Eurostatu kobiety w Polsce są bardzo dobrze wykształcone – w 2019 roku 64 proc. kobiet w wieku 25-34 lata posiadało wyższe wykształcenie, co może być przydatne przy nabywaniu kompetencji biznesowych.

