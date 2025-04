Czy jest wolny stolik, czyli angielski w restauracji

Jeśli wcześniej dokonaliśmy rezerwacji, po przybyciu do restauracji rozmowę z kelnerem warto rozpocząć od „Hello. We’ve booked a table for … people.”, podając odpowiednią liczbę gości, lub „Hello. We haven’t booked a table. Can you fit us it?”, gdy nie dokonaliśmy rezerwacji, i chcemy zapytać, czy w ogóle będzie dla nas miejsce. Każdy z nas ma także inne wymagania co do diety i składników podawanych dań. Możemy zatem zapytać kelnera „Is this dish suitable for vegetarians/vegans?” lub „Does this dish contain nuts/ gluten/ milk/ seafood?”.

Gdy jesteśmy gotowi złożyć zamówienie, wystarczy powiedzieć „We would like to order, please” lub „We are not ready to order yet. Could you give us a few more minutes, please?”, gdy potrzebujemy więcej czasu do namysłu. Spragnieni? Potrzebujecie jeszcze jednego kieliszka lub butelki pysznego wina? Żaden problem! Wystarczy użyć zwrotu „Could I have another glass/ bottle of… please?”. Wieczór na pewno stanie się podwójnie przyjemny.

Poproszę espresso, czyli angielski w kawiarni

Po doskonałym posiłku warto wybrać się do eleganckiej, kameralnej kawiarni, by skosztować regionalnych deserów oraz wypić filiżankę aromatycznego napoju. Dzięki tym zwrotom łatwiej będzie Ci się odnaleźć w tego typu miejscu:

Can I get a small/ tall Americano with a few ice cubes? – Poproszę małe/ duże Americano z odrobiną lodu.

Can I have a small clack coffee? Can you put/ Do you mind putting in a few ice cubes? – Poproszę małą czarną kawę. Czy mógłbym dostać do niej trochę lodu?

Can you double cup it for me?/ Can I have an extra cup?- Czy mógłbym dostać podwójny kubek. Czy mógłbym dostać dodatkowy kubek?

Can I get a lid?/ Can I get an extra lid? – Czy mógłbym dostać pokrywkę/ dodatkową pokrywkę?

Can you out them in a carrier?/ Do you have a carrier? – Czy mógłby Pan/Pani zapakować je w nosidełko? Czy macie nosidełka do kawy?

Can I get that extra hot? - Czy mógłbym dostać bardzo gorącą kawę?

Can I get that without whipped cream, please?- Poproszę kawę bez bitej śmietany.

Can you go easy on the whipped cream, please?- Poproszę tylko odrobinę bitej śmietany.

You can go heavy on the whipped cream. – Poproszę więcej bitej śmietany.

Can you add an extra pump of …?- Czy mógłbym prosić dodatkową porcję/ pompkę… ?

Can I get a large coffee, please? With cream and sugar.- Poproszę dużą kawę z cukrem i mlekiem.

Jeżeli chcesz poznać więcej anglojęzycznych zwrotów, które mogą okazać się przydatne podczas wizyty w restauracji, zajrzyj na stronę Szkoły Językowej Lincoln, (która prowadzi m.in. naukę angielskiego online). Znajdziesz je w artykule „Zwroty po angielsku, które przydadzą Ci się w restauracji”.

Jak najskuteczniej uczyć się angielskiego:

Nauka angielskiego w domu

