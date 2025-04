Monika Baczewska-Alexandropolou stworzyła wyjątkową linię kobiecych kalendarzy, dając tym samym każdej z nas uniwersalne narzędzie, pomocne w codziennym planowaniu życia.

Podejdź do sprawy uczciwie – zacznij od burzy mózgu, spisz wszystkie myśli i marzenia, które chodzą Ci po głowie. Następnie zastanów się, które z wypisanych rzeczy chciałabyś zrealizować w roku 2019? Jak wyglądałby twój miesiąc? Dzieląc to wszystko co spisałaś według kategorii w szybki i łatwy sposób określiłabyś, co naprawdę jest ważne dla Ciebie!

Poznaj Simple Calendar, narzędzie, które ułatwi Ci realizację wyznaczonych celów! Ty podzielisz swoje cele na kategorie, a gotowe schematy ułatwią Ci rozpisanie ich na poszczególne, mniejsze zadania - a tym samym zaplanowanie i ustalenie harmonogramu. Pamiętaj, systematyczne działanie to podstawa realizacji planów!

Skup się i pozwól myślom płynąć, zastanów się dokładnie jaki jest Twój schemat dnia, potrzebna Ci będzie wiedza na rezerwację czasu na sprawy, których nie możesz uniknąć! - mówi, Monika Baczewska-Alexandropolou

W kalendarzu znajdziesz widok roczny (na kolejne 3 lata), w którym masz możliwość oznaczenia istotnych terminów – urlopów, dni wolnych, urodzin oraz innych dat ważnych dla Ciebie. Dzięki temu w łatwy sposób skontrolujesz, ile czasu pozostało Ci do realizacji wybranych celów.

W planie kwartalnym w łatwy sposób rozpiszesz w czasie realizację większych projektów, składających się na osiągnięcie wyznaczonego sobie celu. Kwartalne planowanie umożliwia szybki przegląd i aktualizację działań w skali trzymiesięcznej.

Projekty kwartalne i przypisane do nich zadania rozpiszesz w zestawieniu miesięcznym, który poprzedza dany okres rozpisany w planie dziennym. Jednym słowem – od ogółu, do szczegółu!

Sama bardzo lubię planować w tym układzie, gdyż jak na dłoni widać rozkład zajęć na przestrzeni najbliższych kilkunastu dni. (…) unikniesz nagromadzenia się obowiązków w danym dniu i będziesz wiedziała, kiedy je najlepiej oddelegować lub przesunąć. Twoja organizacja stanie się przejrzysta! - radzi, Monika Baczewska-Alexandropolou

Przejrzysty plan dnia pozwoli ustalić Ci 3 priorytety oraz zaplanować harmonogram – czyli zarezerwować czas na wykonanie zadań przypisanym priorytetom dnia; możesz również stworzyć checklistę najważniejszych spraw! Masz prosty i skuteczny plan w jednym miejscu i wszystko pod kontrolą!

Praktyczność kalendarza Simple Calendar to jego niepodważalny atut, który czyni go wyjątkowym. Jeśli jednak cenisz piękno oraz estetykę, będziesz zachwycona jego designem! Kobieca i elegancka okładka, papier doskonałej jakości, kolorowe tasiemki do oznaczania oraz urzekające złocenia naprawdę robią wrażenie!

Simple Calendar – unikalny i bardzo praktyczny produkt – został stworzony z myślą o kobietach, które cenią sobie prostotę i skuteczność tradycyjnych, niezawodnych rozwiązań. Spraw, by hasło przewodnie marki – work smarter – not harder – towarzyszyło Ci każdego dnia!

Świadome planowanie czasu kluczem do sukcesu!