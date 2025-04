Fot. Fotolia

Robienie zdjęcia do dokumentu - krok po kroku

Najpierw zorientujmy się, jakie wymogi musi spełniać zdjęcie do danego dokumentu. Czy musi być to lewy profil z odkrytymi uszami itp.

UWAGA! Przed zrobieniem zdjęcia, ściągamy kolczyki.

Następnie poszukajmy dobrze oświetlonego miejsca. Warto usiąść przy oknie, ponieważ daje ono dużo światła. W przypadku niedoświetlenia którejś ze stron, światło z okna można odbić przy pomocy białego prześcieradła, kartki lub folii aluminiowej.

Potrzebujemy jednolitego tła. Jeśli nie mamy jasnej ściany, zamontujmy za naszą głową biały brystol lub posklejane kartki, aby miały odpowiednią wielkość (uważajmy , aby nie było widocznych łączeń oraz odblasków od taśmy). Ważne jest, żeby tło nie było wyłącznie za naszą głową. Pamiętajmy, że na takim zdjęciu są też widoczne nasze ramiona.

Jeśli wszystko już mamy, prosimy naszego asystenta o wykonanie zdjęcia „ na wprost”. Robiąc zdjęcie samodzielnie, ustawiamy aparat na statywie lub na szafce i używając samowyzwalacza wykonujemy fotografie do czasu, aż będziemy zadowolone z efektu.

W tym momencie możemy zanieść zdjęcie do fotografa. Poprosić, aby było ono odpowiedniej wielkości i w ilości jaką potrzebujemy.

Jeśli dysponujemy drukarką fotograficzną i odrobiną wiedzy w zakresie programów graficznych, możemy wydrukować je w domu. Wtedy tworzymy dokument o wielkości 10x15 cm (standardowy rozmiar) oraz otwieramy zdjęcie, które kadrujemy do odpowiednich rozmiarów (załóżmy 4.5x3.5 cm) i wklejamy je obok siebie na utworzony dokument ,w takiej ilości jaka jest nam potrzebna i jaka się zmieści. Należy ten dokument wydrukować. Następnie pozostaje jedynie wyciąć zdjęcia.

Takim sposobem mamy zdjęcie do dokumentu, a w kieszeni zostaje nam kilkanaście złotych, a może i więcej!