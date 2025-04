Fot. Fotolia

Na ujmowanie oczek również jest kilka technik. Najprostszą jest po prostu przerobienie dwóch kolejnych oczek na raz.

Ujmowanie oczek na brzegu robótki:

Jednak często, aby takie ujmowanie ładnie nam się wkomponowało w robótkę, musimy trochę bardziej się postarać.

Stożkowe, symetryczne ujmowanie oczek środkiem robótki:

Tej techniki używa się np. do formowania kaptura.

Ujmowanie oczek na formowanie raglanu:

Aby rękawy z tzw. raglanem ładnie nam wyszły musimy trochę inaczej ujmować oczka na ich formowanie. Nie robimy tego na samym brzegu robótki, ale za zwyczaj po 2 oczkach od brzegu (plus brzegowe). I tak, od prawej strony, przerabiamy 2 oczka, następnie ściągamy bez przerabiania następne, kolejne przerabiamy i to ściągnięte przeciągamy przez nie. Na drugim końcu robótki, oczka 3 i 4 od końca przerabiamy oba razem, a następnie przerabiamy ostatnie 2 oczka. Najlepiej widać to na załączonym video:

Jeśli potrzebujemy ująć więcej niż jedno oczko na brzegu, to postępujemy tak, jak przy zakańczaniu robótki. Podobnie, jeśli potrzebujemy zrobić wcięcie na dekolt lub inne wcięcie wymagające ujęcia więcej niż dwóch oczek.

