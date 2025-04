Fot. We are knitters

Dodawanie oczek

Najczęściej oczka dodaje się na brzegach robótki. Robi się to symetrycznie, czyli dodajemy oczko zarówno na jednym jak i na drugim brzegu. Piszę najczęściej, ponieważ może się zdarzyć że nasz wzór będzie wymagał dodania oczka tylko z jednej strony. I znów, najczęściej będziemy dodawać po jednym oczku z każdej strony. Poniżej video przedstawiające 3 techniki takiego dodawania. Różnią się one od siebie wielkością powstałej „dziurki” w miejscu, gdzie dodaliśmy nowe oczko. I tak, od najmniejszej:

1. Dodawanie oczka z oczkiem prawym przekręconym:

Ta technika daje nam prawie niewidoczną dziurkę, więc świetnie się sprawdzi przy grubych wełnach, przy dodawaniu oczek na rozszerzanie swetra – brzeg będzie prawie jednolity.

2. Dodawanie oczka ze zwykłym oczkiem prawym:

Tutaj jak widać powstaje już niewielka luka. Ale są projekty, w których ona nie będzie przeszkadzać , a wręcz wpasuje się we wzór robótki – np. wszystkie projekty robione ściegiem ażurowym.

3. Dodawanie oczka przez przerabianie dwóch oczek w jednym:

Tutaj luki są wyraźne, ale mogą one posłużyć wspaniale np. jako miejsca przymocowania frędzli.

W przypadku dodawania oczek w środku robótki – na przykład gdy po ukończeniu ściągacza chcemy mocno poszerzyć rękaw, przód lub tył naszej robótki – najczęściej używamy techniki pierwszej, czyli z oczkiem przekręconym, ponieważ dodane oczko jest prawie niewidoczne. I znów, wyjątkiem mogą być robótki ażurowe, gdzie i tak zależy nam na efekcie dziur.

Fot. We are knitters

Trochę inaczej wygląda sytuacja jeśli chcemy dodać więcej niż jedno oczko na brzegu robótki. Robimy to zawsze na początku robótki, przerabiając z oczka brzegowego oczko prawe przekręcone, a następnie z tego nowego oczka znów prawe przekręcone itd. – aż dodamy ilość oczek nam potrzebną. Potem powtarzamy to po drugiej stronie robótki. Dobrze widać to na załączonym niżej video:

Innym sposobem, może trochę łatwiejszym, jest robienie pętelek z włóczki, które to pętelki następnie przerobimy na prawo. Zobacz video: