Najpierw musisz nabrać oczka na drut, jeżeli już masz to za sobą, możesz przystąpić do dalszej nauki.

Oczko prawe

Na początek nawiń wełnę z kłębka na palec wskazujący lewej reki. Niektórzy wolą wełnę tyko na palcu zwiesić, inni kilkakrotnie owiną palec wełną. Nitkę trzymaj za drutem z oczkami. Następnie weź prawy drut i włóż w pierwsze nabrane oczko, chwyć nitkę od kłębka. Gdy przeciągniesz nitkę wówczas powstanie ci pętelka oczka prawego.

Oczko lewe

Aby wykonać oczko lewe musisz nitkę od kłębka włóczki , która jest zawieszona lub owinięta na palcu wskazującym lewej ręki trzymać przed drutem z oczkami. Prawy drut znowu wbij w pierwsze oczka tak jak przy robieniu oczek prawych, jednak czubek drutu skieruj w swoją stronę i w stronę nitki, którą musisz złapać oraz przeciągnąć przez pierwsze nabrane na druty oczko. I Już gotowe jedno oczko lewe.

Wariacje na temat oczek

Jeżeli już opanowałaś technikę wykonywania oczek prawych i lewych będziesz musiała przerabiać oczka, by przybywało ci robótki. W opisach wykonania robótek na drutach możesz spotkać różne określenia mające na celu poinformowanie Cię, by oczko, które w poprzednim rzędzie było oczkiem prawym teraz też przerabiać na prawo, a oczko lewe na lewo. Możesz przeczytać, np. by oczka prawe szły na prawo, oczka lewe na lewo lub przerabiać oczka jak schodzą z drutu. Jeżeli nie jesteś pewna jakie masz oczko zobacz jak ono wygląda poniżej lewego drutu i tak musisz przerobić oczko znajdujące się na lewym drucie.

Możesz też zobaczyć jakie leży oczko na lewym drucie i tak pętelka oczka prawego na lewym drucie ma tył tej pętelki wyżej, natomiast pętelka oczka lewego na lewym drucie ma przód wyżej.

