Można na nią liczyć niezależnie od pory dnia, czy nocy. Wesprze, pomoże, a czasem porządnie nakrzyczy, by przywrócić cię do porządku. Bawią was te same żarty, uwielbiacie razem spędzać czas, mogłybyście wspólnie godzinami oglądać filmy, zajadać się słodyczami i rozmawiać bez końca. Możesz się jej zwierzyć, bo wiesz, że cię nie zdradzi. Tak, tak - chodzi o najlepszą przyjaciółkę. A czy wiesz, że 9 czerwca jest jej święto? Jeśli nie masz jeszcze prezentu, to skorzystaj z naszych propozycji.

Reklama

1. Wspólna wycieczka

Jeśli i ty, i twoja przyjaciółka kochacie podróżować, to koniecznie wybierzcie się na wspólny wypad za miasto. Możecie go połączyć z piknikiem na świeżym powietrzu. Nie zapomnijcie o zdrowych owocach, ulubionym soku i słodkich czekoladkach. Dla miłośniczek urodowego relaksu, najlepszym prezentem okaże się wypad do SPA.

2. Kino

A może jesteście niepoprawnymi romantyczkami lub zwolenniczkami mocnych wrażeń? Jeśli tak, to idealnym prezentem z okazji Dnia Przyjaciela będą bilety na seans filmowy. Pamiętaj, by bilety zarezerwować wcześniej.

3. Kosmetyki

Nic tak nie ucieszy kobiety jak kosmetyki, niezależnie od tego, ile już by ich nie miała. Paleta cieni do powiek, wymarzony rozświetlacz, czy cudownie pachnące perfumy - to zawsze dobry prezent. W tym przypadku nie ma też ryzyka pomyłki. Kto, jak kto, ale ty wiesz, jakie są urodowe upodobania twojej przyjaciółki.

4. Biżuteria

Idealnym prezentem z okazji Dnia Przyjaciela będzie też biżuteria. Najlepiej spersonalizowana, taka, która będzie symbolizować waszą przyjaźń. Proponujemy bransoletkę z symbolem nieskończoności lub serduszko z grawerem waszych imion albo z napisem "Best Friend Forever".

5. Coś słodkiego!

A tobie co sprawia najwięcej przyjemności? Taaak, słodkie, pyszne i poprawiające nastrój czekoladki. Twoja przyjaciółka na pewno też je kocha. Z okazji Dnia Przyjaciela podaruj jej coś wyjątkowego. Pomyśl nad Wedlowskimi Deserami, które zachwycają różnorodnością smaku. Sprawdzą się jako dodatek do kawy podczas waszego babskiego wieczoru.

Reklama